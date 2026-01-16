Toter bei Lawinenabgang bei Tiroler Skipiste

Ischgl - Ein Lawinenabgang im Bereich einer Skipiste im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) hat Freitagvormittag eine tote Person gefordert. Dies sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die Pistenrettung hatte den Abgang des Schneebretts zuvor bemerkt. Anschließend begann eine Suchaktion am Lawinenkegel, bei der die betroffene Person letztlich gefunden wurde. Ob sich weitere Wintersportler unter den Schneemassen befanden, war vorerst unklar.

Kiew friert: Der härteste Winter seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw) - Kurz vor Beginn des fünften Kriegsjahres durchlebt die Ukraine den schwersten Winter seit dem russischen Einmarsch. Wegen der massiven russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Energieanlagen haben Hunderttausende weder Strom noch Heizung - und das bei Schneefall, Frost und nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Betroffen sind die Großstädte Charkiw, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa. Aktuell ist die Lage jedoch in der Hauptstadt Kiew am schlimmsten.

Rauchen wird teurer - 10 bis 40 Cent mehr pro Packerl

Wien - Ab kommenden Montag, dem 19. Jänner, wird Rauchen großteils wieder teurer. Der Preis für eine Packung Zigaretten erhöht sich dann um 10 bis 40 Cent, berichtet "heute". Den Auftakt macht Japan Tobacco International (JTI), Mitbewerber Philip Morris zieht am 2. Februar nach. Als Grund wird die Anhebung der Tabaksteuer mit Februar genannt. Das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich aus der Tabaksteuer, berichtete zuletzt die "Krone".

Massiver Regen und Buschbrände im Osten Australiens

Sydney - Der Osten Australiens ist zeitgleich von Rekord-Regenfällen und mehreren Buschbränden heimgesucht worden. Heftige Sturzfluten rissen Autos ins Meer, zugleich kämpften die Einsatzkräfte am Freitag an anderen Orten des Bundesstaates Victoria gegen zehn große Buschfeuer. "Wir haben schwere bis extreme Hitzewellen, katastrophale Buschbrände und jetzt auch noch extreme Sturzfluten im Südwesten des Bundesstaates", sagte der Katastrophenschutzbeauftragte Tim Wiebusch.

Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille

Washington/Caracas - Die venezolanische Oppositionspolitikerin Mar�a Corina Machado hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten ihre Friedensnobelpreis-Medaille übergeben. Dies sei in Anerkennung seines Engagements für die Freiheit des venezolanischen Volkes geschehen, sagte Machado am Donnerstag vor Journalisten in Washington. Trump schrieb auf Truth Social von einer wundervollen Geste gegenseitigen Respekts. Das Nobel-Komitee hatte zuvor klargestellt, dass der Preis nicht übertragbar ist.

Südkoreanischer Ex-Präsident zu Haftstrafe verurteilt

Seoul - Südkoreas ehemaliger Präsident Yoon Suk-yeol (65) ist am Freitag rund um seine kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts vor mehr als einem Jahr von einem Gericht in Seoul in mehreren Anklagepunkten zu fünf Jahren Haft verurteilt worden: unter anderem wegen der Behinderung der Versuche der Justizbehörden, ihn festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre gefordert. Der Anwalt des später vom Parlament abgesetzten Staatschefs kündigte an, Berufung einzulegen.

Social-Media-Verbot: Aus für 4,7 Mio. Konten in Australien

Sydney - Einen Monat nach Inkrafttreten eines Verbots von sozialen Medien für unter 16-Jährige in Australien haben die Anbieter 4,7 Millionen Konten von Jugendlichen deaktiviert. Dies teilte die Internetaufsichtsbehörde des Landes am Freitag mit. "Heute können wir verkünden, dass es funktioniert", sagte Premierminister Anthony Albanese auf einer Pressekonferenz. "Dies erfüllt Australien mit Stolz. Es ist ein wegweisendes Gesetz, das nun in vielen Ländern als Vorbild dient."

EU-Parlamentspräsidentin Metsola bei Kanzler Stocker

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola kommt am Freitag zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Sie trifft unter anderem mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Themen sind nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt die Wettbewerbsfähigkeit, das kommende EU-Mehrjahresbudget, die EU-Erweiterung und die geopolitische Entwicklung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red