Milliardeninvestitionen sollen "Standort Österreich" sichern

Wien - Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Bundesregierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) haben am Freitag in Wien ihre Industriestrategie vorgestellt. Neben einem staatlich subventionierten Industriestrompreis soll in neun Schlüsseltechnologien investiert werden.

Kiew friert: Der härteste Winter seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw) - Kurz vor Beginn des fünften Kriegsjahres durchlebt die Ukraine den schwersten Winter seit dem russischen Einmarsch. Wegen der massiven russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Energieanlagen haben Hunderttausende weder Strom noch Heizung - und das bei Schneefall, Frost und nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Betroffen sind die Großstädte Charkiw, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa. Aktuell ist die Lage jedoch in der Hauptstadt Kiew am schlimmsten.

Rauchen wird teurer - 10 bis 40 Cent mehr pro Packerl

Wien - Ab kommenden Montag, dem 19. Jänner, wird Rauchen großteils wieder teurer. Der Preis für eine Packung Zigaretten erhöht sich dann um 10 bis 40 Cent, berichtet "heute". Den Auftakt macht Japan Tobacco International (JTI), Mitbewerber Philip Morris zieht am 2. Februar nach. Als Grund wird die Anhebung der Tabaksteuer mit Februar genannt. Das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich aus der Tabaksteuer, berichtete zuletzt die "Krone".

Toter bei Lawinenabgang bei Tiroler Skipiste

Ischgl - Ein Lawinenabgang im Bereich einer Skipiste im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) hat Freitagvormittag eine tote Person gefordert. Dies sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die Pistenrettung hatte den Abgang des Schneebretts zuvor bemerkt. Anschließend begann eine Suchaktion am Lawinenkegel, bei der die betroffene Person letztlich gefunden wurde. Ob sich weitere Wintersportler unter den Schneemassen befanden, war vorerst unklar.

Caritas-Studie belegt Einsamkeit von Menschen in Österreich

Wien - Besonders die Corona-Pandemie war geprägt von Einsamkeit. Diese ist vorbei, die Einsamkeit jedoch geblieben. Laut einer Caritas-Studie sind in Österreich 700.000 Menschen sehr häufig einsam. "Jeder vierte Mensch in Österreich wünscht sich mehr sozialen Austausch", sagte Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. "Einsamkeit ist die stille Pandemie, die bleibt", konstatierte er und forderte einen Nationalen Aktionsplan dagegen.

US-Abgeordnete wollen Dänemark und Grönland unterstützen

Washington - Eine überparteiliche Delegation von US-Parlamentariern will Dänemark und Grönland angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Unterstützung des Kongresses zusichern. Die elfköpfige Delegation unter Leitung des demokratischen Senators Chris Coons sollte am Freitag in Kopenhagen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und ihrem grönländischen Amtskollegen Jens-Frederik Nielsen zusammentreffen.

Südkoreanischer Ex-Präsident zu Haftstrafe verurteilt

Seoul - Südkoreas ehemaliger Präsident Yoon Suk-yeol (65) ist am Freitag rund um seine kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts vor mehr als einem Jahr von einem Gericht in Seoul in mehreren Anklagepunkten zu fünf Jahren Haft verurteilt worden: unter anderem wegen der Behinderung der Versuche der Justizbehörden, ihn festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre gefordert. Der Anwalt des später vom Parlament abgesetzten Staatschefs kündigte an, Berufung einzulegen.

Massiver Regen und Buschbrände im Osten Australiens

Sydney - Der Osten Australiens ist zeitgleich von Rekord-Regenfällen und mehreren Buschbränden heimgesucht worden. Heftige Sturzfluten rissen Autos ins Meer, zugleich kämpften die Einsatzkräfte am Freitag an anderen Orten des Bundesstaates Victoria gegen zehn große Buschfeuer. "Wir haben schwere bis extreme Hitzewellen, katastrophale Buschbrände und jetzt auch noch extreme Sturzfluten im Südwesten des Bundesstaates", sagte der Katastrophenschutzbeauftragte Tim Wiebusch.

