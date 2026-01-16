Milliardeninvestitionen sollen "Standort Österreich" sichern

Wien - Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Regierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Das "ambitionierte Ziel" sei den Anteil der industriellen Wertschöpfung in Österreich bis 2035 auf wieder über 20 Prozent zu steigern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag in Wien. Das soll mit einem geförderten Industriestrompreis und Investitionen in Schlüsseltechnologien umgesetzt werden.

Lawinenabgang in Tirol fordert tote Person

Ischgl - Ein Lawinenabgang im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) hat eine tote Person gefordert. Diese wurde Freitagvormittag im Zuge einer Suchaktion im freien Skiraum etwas abseits der gesicherten Piste von Rettungskräften tot aus den Schneemassen geborgen, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Neuesten Erkenntnissen zufolge dürfte das Schneebrett indes bereits am Donnerstag abgegangen sein.

Kiew friert: Der härteste Winter seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw) - Kurz vor Beginn des fünften Kriegsjahres durchlebt die Ukraine den schwersten Winter seit dem russischen Einmarsch. Wegen der massiven russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Energieanlagen haben Hunderttausende weder Strom noch Heizung - und das bei Schneefall, Frost und nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Betroffen sind die Großstädte Charkiw, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa. Aktuell ist die Lage jedoch in der Hauptstadt Kiew am schlimmsten.

Rauchen wird teurer - 10 bis 40 Cent mehr pro Packerl

Wien - Ab kommenden Montag, dem 19. Jänner, wird Rauchen großteils wieder teurer. Der Preis für eine Packung Zigaretten erhöht sich dann um 10 bis 40 Cent, berichtet "heute". Den Auftakt macht Japan Tobacco International (JTI), Mitbewerber Philip Morris zieht am 2. Februar nach. Als Grund wird die Anhebung der Tabaksteuer mit Februar genannt. Das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich aus der Tabaksteuer, berichtete zuletzt die "Krone".

Proteste im Iran niedergeschlagen - Russland will vermitteln

Teheran/Wien/Jerusalem - Die Proteste im Iran sind laut Einwohnern und Menschenrechtsgruppen von den Sicherheitskräften weitgehend niedergeschlagen worden. Die iranisch-kurdische Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen teilte Reuters am Freitag mit, dass es seit Sonntag keine Protestkundgebungen mehr gegeben habe. Die Sicherheitslage sei jedoch weiterhin "sehr restriktiv". Unterdessen bot sich Russlands Präsident Wladimir Putin als Vermittler in dem Konflikt an.

Caritas-Studie belegt Einsamkeit von Menschen in Österreich

Wien - Besonders die Corona-Pandemie war geprägt von Einsamkeit. Diese ist vorbei, die Einsamkeit jedoch geblieben. Laut einer Caritas-Studie sind in Österreich 700.000 Menschen sehr häufig einsam. "Jeder vierte Mensch in Österreich wünscht sich mehr sozialen Austausch", sagte Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. "Einsamkeit ist die stille Pandemie, die bleibt", konstatierte er und forderte einen Nationalen Aktionsplan dagegen.

US-Abgeordnete wollen Dänemark und Grönland unterstützen

Washington - Eine überparteiliche Delegation von US-Parlamentariern will Dänemark und Grönland angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Unterstützung des Kongresses zusichern. Die elfköpfige Delegation unter Leitung des demokratischen Senators Chris Coons sollte am Freitag in Kopenhagen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und ihrem grönländischen Amtskollegen Jens-Frederik Nielsen zusammentreffen.

Massiver Regen und Buschbrände im Osten Australiens

Sydney - Der Osten Australiens ist zeitgleich von Rekord-Regenfällen und mehreren Buschbränden heimgesucht worden. Heftige Sturzfluten rissen Autos ins Meer, zugleich kämpften die Einsatzkräfte am Freitag an anderen Orten des Bundesstaates Victoria gegen zehn große Buschfeuer. "Wir haben schwere bis extreme Hitzewellen, katastrophale Buschbrände und jetzt auch noch extreme Sturzfluten im Südwesten des Bundesstaates", sagte der Katastrophenschutzbeauftragte Tim Wiebusch.

