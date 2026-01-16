Milliardeninvestitionen sollen "Standort Österreich" sichern

Wien - Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Regierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Das "ambitionierte Ziel" sei den Anteil der industriellen Wertschöpfung in Österreich bis 2035 auf wieder über 20 Prozent zu steigern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag in Wien. Das soll mit einem geförderten Industriestrompreis und Investitionen in Schlüsseltechnologien umgesetzt werden.

Rauchen wird teurer - 10 bis 40 Cent mehr pro Packerl

Wien - Ab kommenden Montag, dem 19. Jänner, wird Rauchen großteils wieder teurer. Der Preis für eine Packung Zigaretten erhöht sich dann um 10 bis 40 Cent, berichtet "heute". Den Auftakt macht Japan Tobacco International (JTI), Mitbewerber Philip Morris zieht am 2. Februar nach. Als Grund wird die Anhebung der Tabaksteuer mit Februar genannt. Das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich aus der Tabaksteuer, berichtete zuletzt die "Krone".

US-Abgeordnete wollen Dänemark und Grönland unterstützen

Washington - Eine überparteiliche Delegation von US-Parlamentariern will Dänemark und Grönland angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Unterstützung des Kongresses zusichern. Die elfköpfige Delegation unter Leitung des demokratischen Senators Chris Coons sollte am Freitag in Kopenhagen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und ihrem grönländischen Amtskollegen Jens-Frederik Nielsen zusammentreffen.

Israel greift nach Schüssen wieder Ziele in Gaza an

Gaza - Trotz geltender Waffenruhe hat Israels Armee nach einer Attacke bewaffneter Palästinenser auf israelische Soldaten Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen. Israels Militär habe Kommandeure der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) ins Visier genommen, teilte die Armee mit. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, mindestens neun Menschen seien bei den Angriffen am Donnerstagabend ums Leben gekommen, darunter zwei Kommandeure.

68. Opernball im Zeichen des Broadway

Wien - Der 68. Opernball am 12. Februar steht ganz im Zeichen des Broadway. Herzstück der Eröffnung werden etwa die "Maria"-Arie und die Balkonszene aus dem weltberühmten Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein sein - eine Geschichte wie "Romeo und Julia in New York", sagte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić am Freitag bei einer Pressekonferenz. Auch sonst betritt der Ball neue Wege: 2026 wird er erstmals als "Green Event" abgehalten.

Gesperrter A10-Tunnel in Salzburg: Freigabe schon am Freitag

Werfen/Golling/Wien - Nach dem Lkw-Brand am 9. Jänner auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) gibt die Asfinag den seit dem Vorfall gesperrten Brentenbergtunnel bereits heute, Freitag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr wieder zur Gänze für den Verkehr frei. Die durch das Feuer schwer beschädigte Galerie im Vorlauf des Portals wurde in den vergangenen Tagen mit einem Stahlgerüst abgestützt. Aus Sicherheitsgründen wird im Tunnel ein Tempolimit von 80 km/h gelten.

Proteste im Iran niedergeschlagen - Russland will vermitteln

Teheran/Wien/Jerusalem - Die Proteste im Iran sind laut Einwohnern und Menschenrechtsgruppen von den Sicherheitskräften weitgehend niedergeschlagen worden. Die iranisch-kurdische Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen teilte Reuters am Freitag mit, dass es seit Sonntag keine Protestkundgebungen mehr gegeben habe. Die Sicherheitslage sei jedoch weiterhin "sehr restriktiv". Unterdessen bot sich Russlands Präsident Wladimir Putin als Vermittler in dem Konflikt an.

Oppositionsführer Ugandas nach Präsidentenwahl in Hausarrest

Kampala - Einen Tag nach der Präsidentenwahl in Uganda ist der Oppositionschef und Kandidat Bobi Wine nach Angaben seiner Partei unter Hausarrest gestellt worden. Das Militär und die Polizei hätten die Residenz des Herausforderers von Langzeitherrscher Yoweri Museveni "umzingelt und ihn und seine Frau damit praktisch unter Hausarrest gestellt", erklärte Wines Partei National Unity Platform am späten Donnerstagabend im Onlinedienst X. Museveni führt bei der Stimmenauszählung klar.

Wiener Börse zeigt sich im Minus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang mit leichten Verlusten präsentiert. Der ATX gab am Freitag um 0,3 Prozent auf 5.454,48 Einheiten nach. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich im Minus. An der Wiener Börse verloren die Werte des österreichischen Ölfeldausrüsters SBO 5,3 Prozent. Erste Group Research hatte das Anlagevotum für SBO von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Die Aktien von Wienerberger verloren 3,3 Prozent. BAWAG-Aktien gewannen zwei Prozent.

red