Milliardeninvestitionen sollen "Standort Österreich" sichern

Wien - Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Regierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Das "ambitionierte Ziel" sei den Anteil der industriellen Wertschöpfung in Österreich bis 2035 auf wieder über 20 Prozent zu steigern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag in Wien. Das soll mit einem geförderten Industriestrompreis und Investitionen in Schlüsseltechnologien umgesetzt werden.

Proteste im Iran niedergeschlagen - Russland will vermitteln

Teheran/Wien/Jerusalem - Die Proteste im Iran sind laut Einwohnern und Menschenrechtsgruppen von den Sicherheitskräften weitgehend niedergeschlagen worden. Die iranisch-kurdische Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen teilte Reuters am Freitag mit, dass es seit Sonntag keine Protestkundgebungen mehr gegeben habe. Die Sicherheitslage sei jedoch weiterhin "sehr restriktiv". Unterdessen bot sich Russlands Präsident Wladimir Putin als Vermittler in dem Konflikt an.

Stocker und Metsola besorgt über Entwicklung in Grönland

Wien - Tief besorgt über die Entwicklungen in Grönland infolge der von US-Präsident Donald Trump geäußerten Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Arktis-Insel haben sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola gezeigt. "Wir sehen, dass hier möglicherweise ein Konflikt entstehen kann", sagte Stocker. Er hoffe jedoch, dass dies vermieden werden könne.

Gesperrter A10-Tunnel in Salzburg: Freigabe schon am Freitag

Werfen/Golling/Wien - Nach dem Lkw-Brand am 9. Jänner auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) gibt die Asfinag den seit dem Vorfall gesperrten Brentenbergtunnel bereits heute, Freitag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr wieder zur Gänze für den Verkehr frei. Die durch das Feuer schwer beschädigte Galerie im Vorlauf des Portals wurde in den vergangenen Tagen mit einem Stahlgerüst abgestützt. Aus Sicherheitsgründen wird im Tunnel ein Tempolimit von 80 km/h gelten.

US-Abgeordnete wollen Dänemark und Grönland unterstützen

Washington - Eine überparteiliche Delegation von US-Parlamentariern will Dänemark und Grönland angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Unterstützung des Kongresses zusichern. Die elfköpfige Delegation unter Leitung des demokratischen Senators Chris Coons sollte am Freitag in Kopenhagen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und ihrem grönländischen Amtskollegen Jens-Frederik Nielsen zusammentreffen.

Israel greift nach Schüssen wieder Ziele in Gaza an

Gaza - Trotz geltender Waffenruhe hat Israels Armee nach einer Attacke bewaffneter Palästinenser auf israelische Soldaten Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen. Israels Militär habe Kommandeure der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) ins Visier genommen, teilte die Armee mit. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, mindestens neun Menschen seien bei den Angriffen am Donnerstagabend ums Leben gekommen, darunter zwei Kommandeure.

68. Opernball im Zeichen des Broadway

Wien - Der 68. Opernball am 12. Februar steht ganz im Zeichen des Broadway. Herzstück der Eröffnung werden etwa die "Maria"-Arie und die Balkonszene aus dem weltberühmten Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein sein - eine Geschichte wie "Romeo und Julia in New York", sagte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić am Freitag bei einer Pressekonferenz. Auch sonst betritt der Ball neue Wege: 2026 wird er erstmals als "Green Event" abgehalten.

Ukrainer beraten in USA zu Sicherheitsgarantien

Kiew (Kyjiw)/Davos - Eine ukrainische Delegation reist nach Aussagen von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen über Sicherheitsgarantien und ein Wiederaufbauprogramm in die USA. Er hoffe, die entsprechenden Dokumente könnten kommende Woche am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos unterzeichnet werden, sagte er am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel in Kiew.

