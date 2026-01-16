Milliardeninvestitionen sollen "Standort Österreich" sichern

Wien - Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Regierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Das "ambitionierte Ziel" sei den Anteil der industriellen Wertschöpfung in Österreich bis 2035 auf wieder über 20 Prozent zu steigern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag in Wien. Das soll mit einem geförderten Industriestrompreis und Investitionen in Schlüsseltechnologien umgesetzt werden.

Proteste im Iran niedergeschlagen - Russland will vermitteln

Teheran/Wien/Jerusalem - Die Proteste im Iran sind laut Einwohnern und Menschenrechtsgruppen von den Sicherheitskräften weitgehend niedergeschlagen worden. Die iranisch-kurdische Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen teilte Reuters am Freitag mit, dass es seit Sonntag keine Protestkundgebungen mehr gegeben habe. Die Sicherheitslage sei jedoch weiterhin "sehr restriktiv". Unterdessen bot sich Russlands Präsident Wladimir Putin als Vermittler in dem Konflikt an.

Stocker und Metsola besorgt über Entwicklung in Grönland

Wien - Tief besorgt über die Entwicklungen in Grönland infolge der von US-Präsident Donald Trump geäußerten Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Arktis-Insel haben sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola gezeigt. "Wir sehen, dass hier möglicherweise ein Konflikt entstehen kann", sagte Stocker. Er hoffe jedoch, dass dies vermieden werden könne.

Trump droht im Streit um Grönland mit Zöllen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Grönland mit der Verhängung von Zöllen gedroht. "Ich werde möglicherweise einen Zoll gegen Staaten verhängen, die bei Grönland nicht mitziehen, denn wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit", sagte er am Freitag im Weißen Haus bei einer Veranstaltung zur Gesundheitspolitik. Trump hat wiederholt erklärt, dass er Grönland in die USA einverleiben möchte und schließt auch einen Militäreinsatz nicht aus.

Israel greift nach Schüssen wieder Ziele in Gaza an

Gaza - Trotz geltender Waffenruhe hat Israels Armee nach einer Attacke bewaffneter Palästinenser auf israelische Soldaten Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen. Israels Militär habe Kommandanten der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Jihad (PIJ) ins Visier genommen, teilte die Armee mit. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, mindestens neun Menschen seien bei den Angriffen Donnerstagabend ums Leben gekommen, darunter zwei Kommandanten.

68. Opernball im Zeichen des Broadway

Wien - Der 68. Opernball am 12. Februar steht ganz im Zeichen des Broadway. Herzstück der Eröffnung werden etwa die "Maria"-Arie und die Balkonszene aus dem weltberühmten Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein sein - eine Geschichte wie "Romeo und Julia in New York", sagte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić am Freitag bei einer Pressekonferenz. Auch sonst betritt der Ball neue Wege: 2026 wird er erstmals als "Green Event" abgehalten.

Gesperrter A10-Tunnel in Salzburg: Freigabe schon am Freitag

Werfen/Golling/Wien - Nach dem Lkw-Brand am 9. Jänner auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) gibt die Asfinag den seit dem Vorfall gesperrten Brentenbergtunnel bereits heute, Freitag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr wieder zur Gänze für den Verkehr frei. Die durch das Feuer schwer beschädigte Galerie im Vorlauf des Portals wurde in den vergangenen Tagen mit einem Stahlgerüst abgestützt. Aus Sicherheitsgründen wird im Tunnel ein Tempolimit von 80 km/h gelten.

Meinl-Reisinger traf Amtskollege Wadephul in Berlin

Berlin/Österreich - Bei einem Treffen in Berlin haben Deutschland und Österreich am Freitag ihre enge außen- und europapolitische Abstimmung bekräftigt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz unterstrichen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und ihr Amtskollege Johann Wadephul (CDU) die Übereinstimmung ihrer Länder in zentralen internationalen Fragen - von der humanitären Lage im Gazastreifen über die Unterstützung der Ukraine bis hin zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik Europas.

Wiener Börse geht etwas tiefer ins Wochenende

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit leichten Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX verlor 0,01 Prozent auf 5.470,33 Einheiten. Zahlen der US-Industrieproduktion vom Dezember fielen stärker als erwartet aus, gaben den heimischen Werten am Ende noch positive Impulse. Zudem hatte die heimische Regierung ihre Industriestrategie vorgestellt. Am Vormittag hatte der ATX noch ein neues Rekord-Verlaufshoch von 5.477,42 Zählern aufgestellt.

