Trump droht im Streit um Grönland mit Zöllen

Washington - US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA Grönland für ihre nationale Sicherheit bräuchten, sagte Trump am Freitag in Washington. Konkreter wurde er zunächst nicht. Zuvor hatte er darüber gesprochen, wie er europäischen Ländern in anderen Zusammenhängen mit Zöllen gedroht hatte, um seine Interessen durchzusetzen.

US-Abgeordnete wollen Dänemark und Grönland unterstützen

Washington - Eine überparteiliche Delegation von US-Parlamentariern will Dänemark und Grönland angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Unterstützung des Kongresses zusichern. Die elfköpfige Delegation unter Leitung des demokratischen Senators Chris Coons traf am Freitag in Kopenhagen Parlamentarier aus Dänemark und Grönland. Auch ein Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen stand am Programm.

Milliardeninvestitionen sollen "Standort Österreich" sichern

Wien - Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Regierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Das "ambitionierte Ziel" sei den Anteil der industriellen Wertschöpfung in Österreich bis 2035 auf wieder über 20 Prozent zu steigern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag in Wien. Das soll mit einem geförderten Industriestrompreis und Investitionen in Schlüsseltechnologien umgesetzt werden.

Tausende fliehen aus Umland von Aleppo

Aleppo - Tausende Menschen sind nach syrischen Behördenangaben aus dem östlichen Umland der Millionenstadt Aleppo geflohen. Sie wollen weiteren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und der überwiegend kurdisch geprägten Miliz SDF (Syrian Democratic Forces) ausweichen. Den Angaben zufolge sollen 4.000 Menschen aus den Ortschaften Dayr Hafir und Maskanah geflüchtet sein. In der vergangenen Woche war es zu schweren Kämpfen in kurdisch kontrollierten Stadtteilen Aleppos gekommen.

Meinl-Reisinger traf Amtskollege Wadephul in Berlin

Berlin/Österreich - Bei einem Treffen in Berlin haben Deutschland und Österreich am Freitag ihre enge außen- und europapolitische Abstimmung bekräftigt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz unterstrichen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und ihr Amtskollege Johann Wadephul (CDU) die Übereinstimmung ihrer Länder in zentralen internationalen Fragen - von der humanitären Lage im Gazastreifen über die Unterstützung der Ukraine bis hin zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik Europas.

Proteste im Iran weitgehend niedergeschlagen

Teheran/Wien/Jerusalem - Die Proteste im Iran sind von den Sicherheitskräften weitgehend niedergeschlagen worden. Wie die iranisch-kurdische Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen am Freitag mitteilte, hat es seit Sonntag keine Protestkundgebungen mehr gegen das Mullah-Regime gegeben. Die Sicherheitslage sei jedoch weiterhin "sehr restriktiv". ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker kündigte unterdessen an, dass Österreich alle Maßnahmen, auch Sanktionen, gegen Teheran unterstützen werde.

Stocker und Metsola besorgt über Entwicklung in Grönland

Wien - Tief besorgt über die Entwicklungen in Grönland infolge der von US-Präsident Donald Trump geäußerten Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Arktis-Insel haben sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola gezeigt. "Wir sehen, dass hier möglicherweise ein Konflikt entstehen kann", sagte Stocker. Er hoffe jedoch, dass dies vermieden werden könne.

Israel greift nach Schüssen wieder Ziele in Gaza an

Gaza - Trotz geltender Waffenruhe hat Israels Armee nach einer Attacke bewaffneter Palästinenser auf israelische Soldaten Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen. Israels Militär habe Kommandanten der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Jihad (PIJ) ins Visier genommen, teilte die Armee mit. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, mindestens neun Menschen seien bei den Angriffen Donnerstagabend ums Leben gekommen, darunter zwei Kommandanten.

