Trump droht im Streit um Grönland mit Zöllen

Washington - US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA Grönland für ihre nationale Sicherheit bräuchten, sagte Trump am Freitag in Washington. Konkreter wurde er zunächst nicht. Zuvor hatte er darüber gesprochen, wie er europäischen Ländern in anderen Zusammenhängen mit Zöllen gedroht hatte, um seine Interessen durchzusetzen.

FPÖ feiert sich bei Neujahrstreffen in Klagenfurt

Klagenfurt - Mehrere Tausend Gäste werden am Samstag zum Neujahrstreffen der Bundes-FPÖ mit Festrede von Bundesparteichef Herbert Kickl am Klagenfurter Messegelände erwartet. Die Veranstaltung, für die auf Plakaten mit "Kickl kommt heim" geworben wird, bildet auch den Rahmen für den Auftakt des parteieigenen Online-Radiosenders "Austria First", der am Samstag den Sendebetrieb aufnehmen wird.

Opposition: Bobi Wine nach Wahl von Armee in Uganda entführt

Kampala - Nach Angaben der Oppositionspartei National Unity Platform (NUP) in Uganda ist ihr Präsidentschaftskandidat Bobi Wine einen Tag nach der Wahl in einem Armeehelikopter entführt worden. Ein Armeehubschrauber sei "auf dem Gelände" von Wine gelandet und habe ihn "gewaltsam an einen unbekannten Ort verschleppt", schrieb die NUP auf X.

Ukraine kündigt Gespräche mit USA für Samstag an

Kiew (Kyjiw)/Miami - Die Ukraine hat für diesen Samstag Gespräche in den USA über die "zukünftige Sicherheitsarchitektur" und die "langfristige ökonomische Entwicklung" des osteuropäischen Landes angekündigt. Dabei solle an Abkommen über Sicherheitsgarantien und zum "wirtschaftlichen Aufblühen der Ukraine" mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet bis zu 690 Milliarden Euro gearbeitet werden, schrieb die ukrainische Botschafterin in Washington, Olha Stefanischyna, auf Facebook.

Europäischer Filmpreis bringt die Stars in Berlin zusammen

Berlin - In Berlin wird am Samstag der Europäische Filmpreis vergeben. 1.000 Gäste werden dabei im Haus der Kulturen der Welt erwartet - darunter die französische Schauspielerin Juliette Binoche, die Präsidentin der Europäischen Filmakademie ist. Die meisten Nominierungen haben das Roadmovie "Sir�t" von Oliver Laxe, das Drama "Sentimental Value" von Joachim Trier und das Drama "In die Sonne schauen" von Mascha Schilinski erhalten. Österreichische Filmen sind heuer hingegen chancenlos.

