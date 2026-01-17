EU-Mercosur-Freihandelsabkommen vor Unterzeichnung

Wien/Brüssel/Asuncion - Am Samstag steht nach einem Vierteljahrhundert der Verhandlungen die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelspakts an. Für die EU unterschreibt in Asuncion am späten Nachmittag (MEZ) Handelskommissar Maroš Šefčovič, für die südamerikanische Seite der Präsident Paraguays, Santiago Pe�a. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Ant�nio Costa, reisen in die Hauptstadt von Paraguay, das derzeit den Mercosur-Vorsitz führt.

FPÖ feiert sich bei Neujahrstreffen in Klagenfurt

Klagenfurt - Mehrere Tausend Gäste werden am Samstag zum Neujahrstreffen der Bundes-FPÖ mit Festrede von Bundesparteichef Herbert Kickl am Klagenfurter Messegelände erwartet. Die Veranstaltung, für die auf Plakaten mit "Kickl kommt heim" geworben wird, bildet auch den Rahmen für den Auftakt des parteieigenen Online-Radiosenders "Austria First", der am Samstag den Sendebetrieb aufnehmen wird.

US-Richterin beschränkt Maßnahmen von ICE in Minnesota

Washington - Angesichts der angespannten Lage wegen des Einsatzes der US-Einwanderungspolizei ICE im Bundesstaat Minnesota hat eine Bundesrichterin die Befugnisse der dortigen ICE-Beamten eingeschränkt. Friedliche Protestierende und Autofahrer dürften nicht festgenommen oder mit Pfefferspray vertrieben werden, erklärte Richterin Katherine Menendez in ihrer am Freitag (Ortszeit) ergangenen 83-seitigen Anordnung. Sie gab dem US-Heimatschutzministerium 72 Stunden Zeit für die Umsetzung.

US-Regierung berief Blair in Gaza-Gremien

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den britischen Ex-Premier Tony Blair in ein Gremium berufen, das die Ziele seines "Friedensrats" im Gazastreifen umsetzen soll. Dem Gründungsvorstand gehören nach Angaben des Weißen Hauses zudem US-Außenminister Marco Rubio, Weltbank-Präsident Ajay Banga, der US-Geschäftsmann Marc Rowan, Trump-Berater Robert Gabriel sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der US-Sondergesandte Steve Witkoff an.

UNO-Abkommen zum Schutz der Hochsee ist in Kraft

Singapur - Nach 15-jährigen Verhandlungen ist am Samstag das UNO-Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf hoher See in Kraft getreten. Der Vertrag, offiziell auch als "Übereinkommen über die biologische Vielfalt außerhalb nationaler Zuständigkeiten" (BBNJ) bekannt, soll bis 2030 30 Prozent der Weltmeere unter Schutz stellen und Bedrohungen wie Überfischung bekämpfen. Bisher sind nur etwa acht Prozent der Ozeane geschützt.

Europäischer Filmpreis bringt die Stars in Berlin zusammen

Berlin - In Berlin wird am Samstag der Europäische Filmpreis vergeben. 1.000 Gäste werden dabei im Haus der Kulturen der Welt erwartet - darunter die französische Schauspielerin Juliette Binoche, die Präsidentin der Europäischen Filmakademie ist. Die meisten Nominierungen haben das Roadmovie "Sir�t" von Oliver Laxe, das Drama "Sentimental Value" von Joachim Trier und das Drama "In die Sonne schauen" von Mascha Schilinski erhalten. Österreichische Filmen sind heuer hingegen chancenlos.

USA warnen Piloten bei Flügen in Mexiko und Südamerika

Washington - Zwei Wochen nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela warnt die US-Luftfahrtbehörde Piloten bei Flügen über Mexiko sowie Teilen von Mittel- und Südamerika. Wegen Militäraktivität und möglicher Störungen für Navigationssysteme sollten US-Fluggesellschaften besonders vorsichtig bei Flügen in der Region über dem Pazifischen Ozean und über dem Golf von Kalifornien sein, hieß es in mehreren Hinweisen der Behörde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red