EU-Mercosur-Freihandelsabkommen vor Unterzeichnung

Wien/Brüssel/Asuncion - Am Samstag steht nach einem Vierteljahrhundert der Verhandlungen die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelspakts an. Für die EU unterschreibt in Asuncion am späten Nachmittag (MEZ) Handelskommissar Maroš Šefčovič, für die südamerikanische Seite der Präsident Paraguays, Santiago Pe�a. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Ant�nio Costa, reisen in die Hauptstadt von Paraguay, das derzeit den Mercosur-Vorsitz führt.

Syrische Armee meldet Einnahme von Deir Hafer nahe Aleppo

Damaskus/Berlin - Im Konflikt zwischen syrischen Regierungskräften und kurdischen Kämpfern hat die syrische Armee die Einnahme der Stadt Deir Hafer gemeldet. Ihre Truppen hätten "die vollständige militärische Kontrolle" über die Stadt rund 50 Kilometer östlich von Aleppo übernommen und drängten nun weiter in "das westliche Euphratgebiet" vor, erklärte die Armee am Samstag früh im staatlichen Fernsehen. Die kurdischen Truppen hatten zuvor zugestimmt, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen.

Klitschko: Wieder Heizung für mehr Wohnblöcke in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach tagelangem Heizungsausfall kommt die Wiederherstellung der Fernwärme in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko voran. Etwa 50 Wohnblöcke seien noch ohne Heizung, schrieb er am Samstag auf Telegram. Nach einem massiven russischen Luftangriff am 9. Jänner war zunächst für 6.000 Häuser die Fernwärme ausgefallen, also die Hälfte des Wohnungsbestandes.

Ukrainer für Gespräche über Sicherheitsgarantien in den USA

Kiew (Kyjiw) - Vertreter der Ukraine sind am Samstag für weitere Gespräche über eine Beendigung des Krieges mit Russland und Sicherheitsgarantien für Kiew im US-Staat Florida eingetroffen. Es sollten "wichtige Gespräche mit unseren amerikanischen Partnern über die Details eines Friedensabkommens" geführt werden, erklärte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, im Onlinedienst X.

Kroate bei Verkehrsunfall in Steiermark ums Leben gekommen

Altenmarkt bei St. Gallen - Ein 34 Jahre alter kroatischer Pkw-Lenker ist am Freitag bei einem Unfall im obersteirischen Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Mann hatte bei Gegenverkehr überholt, ein Auto touchiert und war dann frontal gegen einen weiteren Wagen geprallt. Drei Personen wurden dabei verletzt, der 34-Jährige hatte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde ins UKH Linz gebracht, wo er verstarb. Er dürfte laut Landespolizeidirektion vom Samstag nicht angegurtet gewesen sein.

S-Bahn bei Wien-Mitte wegen technischer Störung evakuiert

Wien - Rund 150 Fahrgäste mussten Samstagfrüh eine Schnellbahn im Bereich des Verkehrsknotenpunkts Wien-Mitte in einem Tunnel verlassen. Der Zug sei aufgrund einer technischen Störung auf der Strecke liegengeblieben, sagte eine ÖBB-Sprecherin auf APA-Anfrage. Die Passagierinnen und Passagiere wurden mit Hilfe der Berufsfeuerwehr aus der Garnitur evakuiert und in die Station zurückbegleitet.

Analyse: Keine Spur von Paracetamol-Gefahr für Ungeborene

Rom/London - Italienische Wissenschafter widerlegen vehement die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einer Verbindung zwischen der Einnahme des Fiebersenkers Paracetamol durch Schwangere und späterem Autismus ihrer Kinder. Die bisher umfangreichste Analyse der vorliegenden Daten hat nicht den geringsten Hinweis für ein Risiko gegeben, stellen sie jetzt in "Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health" fest.

UNO-Abkommen zum Schutz der Hochsee ist in Kraft

Singapur/Washington - Nach 15-jährigen Verhandlungen ist am Samstag das UNO-Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf hoher See in Kraft getreten. Der Vertrag, auch als "Übereinkommen über die biologische Vielfalt außerhalb nationaler Zuständigkeiten" (BBNJ) bekannt, soll bis 2030 rund 30 Prozent der Weltmeere unter Schutz stellen und Überfischung bekämpfen. Bisher sind nur acht Prozent der Ozeane geschützt. China meldete überraschend Interesse an, das Sekretariat für das Abkommen zu beherbergen.

