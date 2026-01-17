EU-Mercosur-Freihandelsabkommen vor Unterzeichnung

Wien/Brüssel/Asuncion - Am Samstag steht nach einem Vierteljahrhundert der Verhandlungen die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelspakts an. Für die EU unterschreibt in Asuncion am späten Nachmittag (MEZ) Handelskommissar Maroš Šefčovič, für die südamerikanische Seite der Präsident Paraguays, Santiago Pe�a. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Ant�nio Costa, reisen in die Hauptstadt von Paraguay, das derzeit den Mercosur-Vorsitz führt.

MwSt-Senkung soll Haushalten 100 Euro im Jahr sparen

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat rund um die angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel eine "unmissverständliche und eindeutige Liste" der Produkte angekündigt, die davon erfasst werden sollen. Dabei gehe es um Lebensmittel, die "wirklich tagtäglich" gekauft würden - "Brot, Butter, Eier, Mehl". Bis wann die Liste vorliegt, ließ er im Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag aber offen. Ein Durchschnittshaushalt könne sich 100 Euro im Jahr sparen.

Klitschko: Wieder Heizung für mehr Wohnblöcke in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach tagelangem Heizungsausfall kommt die Wiederherstellung der Fernwärme in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko voran. Etwa 50 Wohnblöcke seien noch ohne Heizung, schrieb er am Samstag auf Telegram. Nach einem massiven russischen Luftangriff am 9. Jänner war zunächst für 6.000 Häuser die Fernwärme ausgefallen, also die Hälfte des Wohnungsbestandes.

Irans Sicherheitsbehörden gestatten wieder Nutzung von SMS

Teheran - Im Iran bleibt der Zugang zum globalen Internet den zehnten Tag in Folge gesperrt. Seit Samstag können Iranerinnen und Iraner in dem Land mit rund 90 Millionen Menschen aber erstmals wieder per Mobilfunk SMS-Textnachrichten versenden, wie Bewohner aus der Hauptstadt Teheran berichteten. Aus dem Ausland versendete SMS kommen im Iran nicht an. Bisher waren alle Messenger-Dienste gesperrt.

FPÖ geht mit Ansage zu "Volkskanzlerschaft" ins neue Jahr

Klagenfurt - FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Samstag beim Neujahrstreffen seiner Partei in Klagenfurt mit einer Ansage in Richtung "Volkskanzlerschaft" gestartet. "2026 wird unser Jahr, es wird ein freiheitliches Jahr", sagte Kickl vor mehreren tausend Besuchern in der Klagenfurter Messehalle. Es brauche Neuwahlen, um der Bundesregierung, die "niemand gewählt" hätte, möglichst bald "die Lichter ausgehen" zu lassen.

Syrische Armee meldet Einnahme von Deir Hafer nahe Aleppo

Damaskus/Berlin - Im Konflikt zwischen syrischen Regierungskräften und kurdischen Kämpfern hat die syrische Armee die Einnahme der Stadt Deir Hafer gemeldet. Ihre Truppen hätten "die vollständige militärische Kontrolle" über die Stadt rund 50 Kilometer östlich von Aleppo übernommen und drängten nun weiter in "das westliche Euphratgebiet" vor, erklärte die Armee am Samstag früh im staatlichen Fernsehen. Die kurdischen Truppen hatten zuvor zugestimmt, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen.

Kroate bei Verkehrsunfall in Steiermark ums Leben gekommen

Altenmarkt bei St. Gallen - Ein 34 Jahre alter kroatischer Pkw-Lenker ist am Freitag bei einem Unfall im obersteirischen Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Mann hatte bei Gegenverkehr überholt, ein Auto touchiert und war dann frontal gegen einen weiteren Wagen geprallt. Drei Personen wurden dabei verletzt, der 34-Jährige hatte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde ins UKH Linz gebracht, wo er verstarb. Er dürfte laut Landespolizeidirektion vom Samstag nicht angegurtet gewesen sein.

S-Bahn bei Wien-Mitte wegen technischer Störung evakuiert

Wien - Rund 150 Fahrgäste mussten Samstagfrüh eine Schnellbahn im Bereich des Verkehrsknotenpunkts Wien-Mitte in einem Tunnel verlassen. Der Zug sei aufgrund einer technischen Störung auf der Strecke liegengeblieben, sagte eine ÖBB-Sprecherin auf APA-Anfrage. Die Passagierinnen und Passagiere wurden mit Hilfe der Berufsfeuerwehr aus der Garnitur evakuiert und in die Station zurückbegleitet.

