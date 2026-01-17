EU-Mercosur-Freihandelsabkommen vor Unterzeichnung

Wien/Brüssel/Asuncion - Am Samstag steht nach einem Vierteljahrhundert der Verhandlungen die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelspakts an. Für die EU unterschreibt in Asuncion am späten Nachmittag (MEZ) Handelskommissar Maroš Šefčovič, für die südamerikanische Seite der Präsident Paraguays, Santiago Pe�a. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Ant�nio Costa, reisen in die Hauptstadt von Paraguay, das derzeit den Mercosur-Vorsitz führt.

Tausende Dänen demonstrieren gegen US-Ansprüche auf Grönland

Kopenhagen - Tausende Menschen haben zu Mittag in mehreren dänischen Städten und auf Grönland selbst gegen die Pläne von US-Präsident Donald Trump für die zum Königreich Dänemark gehörende riesige Arktisinsel demonstriert. "Die Botschaft aus Kopenhagen ist laut und deutlich. Grönland ist keine Handelsware", sagte Kopenhagens Oberbürgermeisterin Sisse Marie Welling dänischen Medien zufolge. Auf dem Rathausplatz warten etlichen Grönland- und Dänemarkfahnen zu sehen.

Karlspreis für Mario Draghi - "Großes für Europa geleistet"

Aachen/EU-weit/Brüssel - Für historische Verdienste um die europäische Einigung wird der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet. Mit dem ehemaligen italienischen Regierungschef ehre man eine Persönlichkeit, "die zielgerichtet und mit unerschütterlicher Entschlossenheit Großes für Europa geleistet hat", begründete das Karlspreis-Direktorium am Samstag seine Entscheidung.

Khamenei gibt Trump Schuld für Massenproteste im Iran

Teheran - Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat US-Präsident Donald Trump als "Verbrecher" bezeichnet und für die jüngsten Proteste in seinem Land mitverantwortlich gemacht. Trump habe dem iranischen Volk bei den Protesten Leid, Schaden und Verleumdungen zugefügt, zitierten iranische Medien am Samstag Khamenei. Schah-Sohn Reza Pahlavi rief die Iraner unterdessen für das Wochenende zu neuen Protesten auf.

MwSt-Senkung soll Haushalten 100 Euro im Jahr sparen

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat rund um die angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel eine "unmissverständliche und eindeutige Liste" der Produkte angekündigt, die davon erfasst werden sollen. Dabei gehe es um Lebensmittel, die "wirklich tagtäglich" gekauft würden - "Brot, Butter, Eier, Mehl". Bis wann die Liste vorliegt, ließ er im Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag aber offen. Ein Durchschnittshaushalt könne sich 100 Euro im Jahr sparen.

FPÖ geht mit Ansage zu "Volkskanzlerschaft" ins neue Jahr

Klagenfurt - FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Samstag beim Neujahrstreffen seiner Partei in Klagenfurt mit einer Ansage in Richtung "Volkskanzlerschaft" gestartet. "2026 wird unser Jahr, es wird ein freiheitliches Jahr", sagte Kickl vor mehreren tausend Besuchern in der Klagenfurter Messehalle. Es brauche Neuwahlen, um der Bundesregierung, die "niemand gewählt" hätte, möglichst bald "die Lichter ausgehen" zu lassen.

Syrische Armee meldet Einnahme von Deir Hafer nahe Aleppo

Damaskus/Berlin - Im Konflikt zwischen syrischen Regierungskräften und kurdischen Kämpfern hat die syrische Armee die Einnahme der Stadt Deir Hafer gemeldet. Ihre Truppen hätten "die vollständige militärische Kontrolle" über die Stadt rund 50 Kilometer östlich von Aleppo übernommen und drängten nun weiter in "das westliche Euphratgebiet" vor, erklärte die Armee am Samstag früh im staatlichen Fernsehen. Die kurdischen Truppen hatten zuvor zugestimmt, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen.

Vier Schnellbahnen in Wien wegen Störungen evakuiert

Wien - Rund 150 Fahrgäste mussten Samstagfrüh eine Schnellbahn im Bereich des Verkehrsknotenpunkts Wien-Mitte in einem Tunnel verlassen. Der Zug sei aufgrund einer technischen Störung auf der Strecke liegengeblieben, sagte eine ÖBB-Sprecherin auf APA-Anfrage. Die Passagierinnen und Passagiere wurden mit Hilfe der Berufsfeuerwehr aus der Garnitur evakuiert und in die Station zurückbegleitet. Unabhängig davon mussten später noch drei weitere S-Bahngarnituren evakuiert werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red