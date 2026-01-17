EU-Mercosur-Freihandelsabkommen vor Unterzeichnung

Wien/Brüssel/Asuncion - Am Samstag steht nach einem Vierteljahrhundert der Verhandlungen die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelspakts an. Für die EU unterschreibt in Asuncion am späten Nachmittag (MEZ) Handelskommissar Maroš Šefčovič, für die südamerikanische Seite der Präsident Paraguays, Santiago Pe�a. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Ant�nio Costa, reisen in die Hauptstadt von Paraguay, das derzeit den Mercosur-Vorsitz führt.

Tausende Dänen demonstrieren gegen US-Ansprüche auf Grönland

Kopenhagen - Tausende Menschen haben zu Mittag in mehreren dänischen Städten und auf Grönland selbst gegen die Pläne von US-Präsident Donald Trump für die zum Königreich Dänemark gehörende riesige Arktisinsel demonstriert. "Die Botschaft aus Kopenhagen ist laut und deutlich. Grönland ist keine Handelsware", sagte Kopenhagens Oberbürgermeisterin Sisse Marie Welling dänischen Medien zufolge. Auf dem Rathausplatz warten etlichen Grönland- und Dänemarkfahnen zu sehen.

Lawinenabgänge in Salzburg - Todesopfer befürchtet

Gastein - Zwei folgenschwere Lawinenabgänge haben sich am Samstagnachmittag im Salzburger Pongau ereignet. Auf der sogenannten Schmugglerscharte soll ein Schneebrett einen Skifahrer mitgerissen und getötet haben. Wenig später ging am gegenüberliegenden Berg, dem Gamskarkogel (2.467 Meter Seehöhe), eine größere Lawine ins Tal. Bis zu sieben Menschen sollen hier verschüttet gewesen sein, wie Einsatzkräfte gegenüber der APA mitteilten. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.

Syrien: Erneut Gefechte zwischen Kurden und Armee

Damaskus/Berlin - Südöstlich der syrischen Millionenstadt Aleppo ist es am Samstag erneut zu Gefechten zwischen kurdischen Milizen und Regierungstruppen gekommen. Die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) meldeten, dass es bei Dibsi Afnan zu Zusammenstößen gekommen sei. Sie warfen der Übergangsregierung einen "hinterhältigen Angriff" vor. Die syrische Armee ihrerseits erklärte, ihre Truppen in Dibsi Afnan seien angegriffen worden.

Ugandas Wahlkommission verkündet Wiederwahl von Museveni

Kampala - Bei der von Gewalt und einer Internetblockade überschatteten Präsidentenwahl in Uganda ist Amtsinhaber Yoweri Museveni nach offiziellen Angaben für eine siebente Amtszeit wiedergewählt worden. Der 81-Jährige habe bei dem Urnengang am Donnerstag rund 71,7 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Samstag mit. Der 43-jährige Oppositionsführer Bobi Wine, der "massive Wahlfälschung" anprangert, kam demnach auf rund 24,7 Prozent.

Vier Schnellbahnen in Wien wegen Störungen evakuiert

Wien - Rund 150 Fahrgäste mussten Samstagfrüh eine Schnellbahn im Bereich des Verkehrsknotenpunkts Wien-Mitte in einem Tunnel verlassen. Der Zug sei aufgrund einer technischen Störung auf der Strecke liegengeblieben, sagte eine ÖBB-Sprecherin auf APA-Anfrage. Die Passagierinnen und Passagiere wurden mit Hilfe der Berufsfeuerwehr aus der Garnitur evakuiert und in die Station zurückbegleitet. Unabhängig davon mussten später noch drei weitere S-Bahngarnituren evakuiert werden.

Kroate bei Verkehrsunfall in Steiermark ums Leben gekommen

Altenmarkt bei St. Gallen - Ein 34 Jahre alter kroatischer Pkw-Lenker ist am Freitag bei einem Unfall im obersteirischen Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Mann hatte bei Gegenverkehr überholt, ein Auto touchiert und war dann frontal gegen einen weiteren Wagen geprallt. Drei Personen wurden dabei verletzt, der 34-Jährige hatte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde ins UKH Linz gebracht, wo er verstarb. Er dürfte laut Landespolizeidirektion vom Samstag nicht angegurtet gewesen sein.

Khamenei gibt Trump Schuld für Massenproteste im Iran

Teheran - Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat US-Präsident Donald Trump als "Verbrecher" bezeichnet und für die jüngsten Proteste in seinem Land mitverantwortlich gemacht. Trump habe dem iranischen Volk bei den Protesten Leid, Schaden und Verleumdungen zugefügt, zitierten iranische Medien am Samstag Khamenei. Schah-Sohn Reza Pahlavi rief die Iraner unterdessen für das Wochenende zu neuen Protesten auf.

