Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an

Washington - US-Präsident Donald Trump will unter Verweis auf den Grönland-Konflikt neue Zölle gegen acht europäische NATO-Länder verhängen. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social am Samstag. Ab dem 1. Februar sollen Strafzölle in Höhe von 10 Prozent gelten, ab dem 1. Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent - auf alle Waren, die in die USA gesendet werden.

Lawinenabgänge in Salzburg forderten fünf Todesopfer

Gastein - Fünf Menschen sind am Samstagnachmittag bei zwei Lawinen im Salzburger Pongau getötet worden. Das erste Schneebrett hatte sich in Bad Hofgastein kurz nach Mittag im Bereich der "Schmugglerscharte" auf 2.200 Metern Seehöhe gelöst. Eine Skitourengeherin wurde vor den Augen ihres Ehemannes im freien Gelände verschüttet. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Nur eineinhalb Stunden später löste sich im Gasteinertal eine Lawine, die sieben Tourengeher mit sich riss, vier wurden getötet.

Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet

Wien/Brüssel/Asuncion - Nach über 25 Jahren Verhandlungen haben Vertreter der Europäischen Union und von vier südamerikanischen Ländern des Staatenbunds Mercosur das Freihandelsabkommen zwischen beiden Wirtschaftsblöcken unterzeichnet. An der Zeremonie in der Zentralbank in Paraguays Hauptstadt Asunci�n nahmen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Ant�nio Costa, Argentiniens Präsident Javier Milei, Paraguays Staatschef Santiago Pe�a und Uruguays Präsident Yamand� Orsi teil.

FPÖ geht mit Ansage zu "Volkskanzlerschaft" ins neue Jahr

Klagenfurt - FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Samstag beim Neujahrstreffen seiner Partei in Klagenfurt mit einer Ansage in Richtung "Volkskanzlerschaft" gestartet. "2026 wird unser Jahr, es wird ein freiheitliches Jahr", sagte Kickl vor mehreren tausend Besuchern in der Klagenfurter Messehalle. Es brauche Neuwahlen, um der Bundesregierung, die "niemand gewählt" hätte, möglichst bald "die Lichter ausgehen" zu lassen.

Tausende Dänen demonstrieren gegen US-Ansprüche auf Grönland

Kopenhagen - Tausende Menschen haben zu Mittag in mehreren dänischen Städten und auf Grönland selbst gegen die Pläne von US-Präsident Donald Trump für die zum Königreich Dänemark gehörende riesige Arktisinsel demonstriert. "Die Botschaft aus Kopenhagen ist laut und deutlich. Grönland ist keine Handelsware", sagte Kopenhagens Oberbürgermeisterin Sisse Marie Welling dänischen Medien zufolge. Auf dem Rathausplatz warten etlichen Grönland- und Dänemarkfahnen zu sehen.

Syrien: Erneut Gefechte zwischen Kurden und Armee

Damaskus/Berlin - Südöstlich der syrischen Millionenstadt Aleppo ist es am Samstag erneut zu Gefechten zwischen kurdischen Milizen und Regierungstruppen gekommen. Die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) meldeten, dass es bei Dibsi Afnan zu Zusammenstößen gekommen sei. Sie warfen der Übergangsregierung einen "hinterhältigen Angriff" vor. Die syrische Armee ihrerseits erklärte, ihre Truppen in Dibsi Afnan seien angegriffen worden.

Ugandas Wahlkommission verkündet Wiederwahl von Museveni

Kampala - Bei der von Gewalt und einer Internetblockade überschatteten Präsidentenwahl in Uganda ist Amtsinhaber Yoweri Museveni nach offiziellen Angaben für eine siebente Amtszeit wiedergewählt worden. Der 81-Jährige habe bei dem Urnengang am Donnerstag rund 71,7 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Samstag mit. Der 43-jährige Oppositionsführer Bobi Wine, der "massive Wahlfälschung" anprangert, kam demnach auf rund 24,7 Prozent.

Gaza-"Friedensrat": Trump lud mehrere Staatschefs ein

Washington/Ankara - Mehrere Staats- und Regierungschefs sind von US-Präsident Donald Trump eingeladen worden, am sogenannten "Friedensrat" für den Gazastreifen mitzuwirken. Darunter befinden sich nach eigenen Angaben etwa der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi oder Argentiniens Präsident Javier Milei. Trumps Friedensplan für Gaza sieht ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas vor, was diese ablehnt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red