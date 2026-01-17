Europäischer Filmpreis geht an "Sentimental Value"

Berlin - Das Drama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier über eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung hat gleich sechs Europäische Filmpreise gewonnen, darunter die Auszeichnung für den besten Film. Das teilte die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin mit. Die Hauptdarsteller - der Schwede Stellan Skarsg�rd und die Norwegerin Renate Reinsve - gewannen beide Schauspielpreise. Trier wurde selbst auch für die beste Regie ausgezeichnet.

Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet

Wien/Brüssel/Asuncion - Nach über 25 Jahren Verhandlungen haben Vertreter der Europäischen Union und von vier südamerikanischen Ländern des Staatenbunds Mercosur das Freihandelsabkommen zwischen beiden Wirtschaftsblöcken unterzeichnet. An der Zeremonie in der Zentralbank in Paraguays Hauptstadt Asunci�n nahmen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Ant�nio Costa, Argentiniens Präsident Javier Milei, Paraguays Staatschef Santiago Pe�a und Uruguays Präsident Yamand� Orsi teil.

Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an

Washington - US-Präsident Donald Trump will unter Verweis auf den Grönland-Konflikt neue Zölle gegen acht europäische NATO-Länder verhängen. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social am Samstag. Ab dem 1. Februar sollen Strafzölle in Höhe von 10 Prozent gelten, ab dem 1. Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent - auf alle Waren, die in die USA gesendet werden.

FPÖ geht mit Ansage zu "Volkskanzlerschaft" ins neue Jahr

Klagenfurt - FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Samstag beim Neujahrstreffen seiner Partei in Klagenfurt mit einer Ansage in Richtung "Volkskanzlerschaft" gestartet. "2026 wird unser Jahr, es wird ein freiheitliches Jahr", sagte Kickl vor mehreren tausend Besuchern in der Klagenfurter Messehalle. Es brauche Neuwahlen, um der Bundesregierung, die "niemand gewählt" hätte, möglichst bald "die Lichter ausgehen" zu lassen.

Lawinenabgänge in Salzburg forderten fünf Todesopfer

Gastein - Fünf Menschen sind am Samstagnachmittag bei zwei Lawinen im Salzburger Pongau getötet worden. Das erste Schneebrett hatte sich in Bad Hofgastein kurz nach Mittag im Bereich der "Schmugglerscharte" auf 2.200 Metern Seehöhe gelöst. Eine Skitourengeherin wurde vor den Augen ihres Ehemannes im freien Gelände verschüttet. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Nur eineinhalb Stunden später löste sich im Gasteinertal eine Lawine, die sieben Tourengeher mit sich riss, vier wurden getötet.

Syrische Armee meldet Einmarsch in Stadt Tabqa

Damaskus/Berlin - Im Konflikt zwischen syrischen Regierungskräften und kurdischen Kämpfern hat die syrische Armee ihren Einmarsch in die Stadt Tabqa in der Provinz Raqqa gemeldet. Parallel komme es zur Einkreisung der terroristischen PKK-Milizen innerhalb des Militärflughafens von Tabqa, erklärte die Armee am Samstag laut staatlicher Nachrichtenagentur SANA. Die USA hatten Syrien zuvor aufgefordert, den Vormarsch in den von Kurden kontrollierten Gebieten im Norden des Landes zu stoppen.

Khamenei gibt Trump Schuld für Massenproteste im Iran

Teheran - Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat US-Präsident Donald Trump als "Verbrecher" bezeichnet und für die jüngsten Proteste in seinem Land mitverantwortlich gemacht. Trump habe dem iranischen Volk bei den Protesten Leid, Schaden und Verleumdungen zugefügt, zitierten iranische Medien am Samstag Khamenei. Trump sprach sich seinerseits für einen Regierungswechsel im Iran aus. "Es ist Zeit, nach einer neuen Führung im Iran zu suchen", sagte er dem News-Portal "Politico".

Gaza-"Friedensrat": Trump lud mehrere Staatschefs ein

Washington/Ankara - Mehrere Staats- und Regierungschefs sind von US-Präsident Donald Trump eingeladen worden, am sogenannten "Friedensrat" für den Gazastreifen mitzuwirken. Darunter befinden sich nach eigenen Angaben etwa der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi oder Argentiniens Präsident Javier Milei. Trumps Friedensplan für Gaza sieht ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas vor, was diese ablehnt.

