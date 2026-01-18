Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an

Washington - US-Präsident Donald Trump will unter Verweis auf den Grönland-Konflikt neue Zölle gegen acht europäische NATO-Länder verhängen. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social am Samstag. Europa reagierte scharf, auch einige US-Parlamentarier übten Kritik. Die Demokraten wollen Trumps Pläne per Gesetz stoppen.

Nach Lawinenunglück in Steiermark - Bergung der drei Toten

Pusterwald - Im obersteirischen Pusterwald haben am Sonntag in der Früh die Arbeiten der Bergrettung und der Alpinpolizei zur Bergung der bei einem Lawinenunglück am späten Samstagnachmittag ums Leben gekommenen drei tschechischen Tourengeher begonnen. Das Unglück geschah bei der Abfahrt der siebenköpfigen Gruppe im Bereich des 2.202 Meter hohen Schönfeldspitz, wie die Bergrettung auf APA-Anfrage mitteilte. Am Samstag hatte für den Einsatz zu schlechtes Wetter geherrscht.

Tanner strebt bei Wehrpflicht "breiten Konsens" an

Wien - Die Wehrdienstkommission präsentiert am kommenden Dienstag ihre Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz. Dem Vernehmen nach dürfte sie neben anderen Maßnahmen eine Verlängerung des Wehrdienstes empfehlen. Für die Weiterentwicklung des Präsenzdienstes ist laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aber jedenfalls ein "breiter Konsens" nötig, ähnlich wie dies beim Aufbauplan des Heeres der Fall war, wie sie im APA-Interview erklärte.

Israel verärgert über Besetzung von Gaza-Gremium

Jerusalem - Israel ist wegen der Besetzung des "Gaza Executive Board" durch das Weiße Haus verärgert. Die Ankündigung zur Zusammensetzung dieses wichtigen internationalen Aufsichtsgremiums für den Gazastreifen sei "nicht mit Israel abgestimmt und widerspricht dessen Politik", heißt es in einer Stellungnahme des Büros von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Ein US-Beamter merkte dazu an, dass Netanyahu kein Mitspracherecht habe.

Neue DSN-Chefin: Rechtsextreme Gefahr gestiegen

Wien - Die neue oberste Verfassungshüterin Sylvia Mayer warnt im Interview mit der APA vor den Gefahren durch Islamisten und Rechtsextreme. Während die Zahl der "Hochrisikogefährder" bei Islamisten stabil im niedrigen dreistelligen Bereich liegt, ist diese unter Rechtsextremen auf den mittleren zweistelligen gestiegen. Zurückzuführen sei das insbesondere auf international vernetzte Online-Gruppen. Beide Gruppen verbindet: Die Gefährder sind jung und männlich.

Syrische Armee meldet Kontrolle über Stadt Tabqa

Damaskus/Berlin - Die syrische Armee hat kurdische Kämpfer aus weiten Gebieten vertrieben, in denen die Kurden bisher de facto Autonomie genossen. In der Provinz Raqqa habe die Armee Sonntagfrüh die Kontrolle über die Stadt Tabqa mitsamt dem größten Staudamm des Landes am Euphrat erlangt, erklärte Informationsminister Hamsa Mustafa. Die USA hatten Syrien zuvor aufgefordert, den Vormarsch in den von Kurden kontrollierten Gebieten im Norden des Landes zu stoppen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red