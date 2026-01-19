Portugal: Sozialist und Ultrarechter in Präsidentenstichwahl

Lissabon - Der Sozialist Ant�nio Jos� Seguro hat überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Portugal gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Wahlkreise kommt er auf gut 31 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlbehörde CNE in der Nacht auf Montag mit. Somit muss der 63-Jährige in drei Wochen in die Stichwahl mit dem Zweitplatzierten Andr� Ventura. Der Chef der rechtsextremen Chega-Partei, der als Favorit ins Rennen gegangen war, liegt bei 23,5 Prozent.

EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel

EU-weit/Brüssel/Washington - EU-Ratspräsident Ant�nio Costa wird nach den neuen Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit einen Sondergipfel einberufen. Als Termin für ein Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs komme der Donnerstag infrage, hieß es am Sonntagabend in Brüssel. Bereits zuvor hatten internationale Medien berichtet, die EU bereite einen handelspolitischen Gegenschlag vor, etwa durch die Aktivierung eines "Instruments zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung".

Babler: Mehrwertsteuerbegünstigte Produkte nun fix

Wien - Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" bekannt gegeben, welche Lebensmittel künftig einem begünstigten Mehrwertsteuer-Satz unterliegen sollen. Dabei handelt es sich um Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch, Butter und Eier sowie um viele in Österreich heimische Obst- und Gemüsesorten. Betragen soll der Steuersatz 4,9 Prozent, weniger als die Hälfte wie für andere Lebensmittel. Gelten soll die Neuerung ab Juli 2026.

Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums beginnt in Davos

Davos - In Davos beginnt am Montag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Das fünftägige Treffen unter den Motto "A Spirit of Dialogue" (etwa: Im Geiste des Dialogs) findet angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die zum NATO-Verbündeten Dänemark gehörende Insel Grönland übernehmen zu wollen, in einem geopolitisch angespannten Kontext statt. Trumps für Mittwoch geplante Rede in dem Schweizer Kurort wird daher mit Spannung erwartet.

Zugsunglück in Spanien: Mindestens 24 Tote

Madrid - Bei einem schweren Eisenbahnunglück in Andalusien im Süden Spaniens sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 Verletzte liegen in Krankenhäusern. 15 wurden schwer verletzt, sagte Regionalpräsident Juanma Moreno in den frühen Morgenstunden sichtlich mitgenommen. Er schloss nicht aus, dass in den "Trümmerhaufen aus Metall" weitere Leichen liegen könnten. Die Rettungs- und Räumungsarbeiten würden die ganze Nacht fortgesetzt. Die Ursache war zunächst unklar.

Damaskus: Waffenruhe zwischen Regierung und Kurdenmilizen

Damaskus/Berlin - In Syrien hat sich die Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa mit den kurdisch angeführten Milizen im Norden auf eine Waffenruhe geeinigt. Eine "sofortige und umfassende Waffenruhe" gelte "an allen Fronten" zwischen den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und den Regierungstruppen, zitiert die Staatsagentur Sana aus der Einigung. Nach mehreren Stunden bestätigte auch der Anführer der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), Maslum Abdi, die Vereinbarung.

