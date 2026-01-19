Zugsunglück in Spanien: Mindestens 39 Tote

Madrid - Bei einem schweren Eisenbahnunglück in Andalusien im Süden Spaniens sind mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Dies meldete der staatliche TV-Sender RTVE am Montag unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil. Mehr als 70 Verletzte liegen in Krankenhäusern. 15 wurden schwer verletzt, hatte zuvor Regionalpräsident Juanma Moreno in den frühen Morgenstunden sichtlich mitgenommen gesagt.

Inflation 2025 bei 3,6 Prozent - Nach 2,9 Prozent 2024

Wien - Die Jahresinflation 2025 lag bei 3,6 Prozent und damit deutlich höher als die Teuerung im Jahr 2024 mit 2,9 Prozent. Angetrieben wurde die Teuerung im Vorjahr insbesondere durch höhere Strompreise aufgrund des Endes der Strompreisbremse. Während bei Nahrungsmitteln laut Statistik Austria der Preisdruck zunahm, fielen die Preisanstiege in der Gastronomie weniger stark aus als im Vorjahr, hielten sich aber auf hohem Niveau.

Causa Wienwert - Verhandlung hat begonnen

Wien - Der Prozess in der Causa Wienwert hat am Montag am Straflandesgericht Wien unter regem Medieninteresse begonnen. Die Vorwürfe kreisen um Vorgänge rund um die pleitegegangene Immobilienfirma Wienwert. Neben dem ehemaligen Firmenchef Stefan Gruze stehen zehn weitere Personen vor Gericht, denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) unter anderem schweren gewerbsmäßigen Betrug, Untreue sowie betrügerische Krida vorwirft.

Trump sieht Zeit für Erledigung von Grönland-Frage gekommen

Washington/New York - Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Dänemark erneut vorgeworfen, nicht genug gegen die Bedrohung der arktischen Insel durch Russland zu tun. Seit zwei Jahrzehnten warne die NATO Dänemark vor der "russischen Bedrohung", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. "Leider war Dänemark bisher nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Jetzt ist es an der Zeit, und es wird erledigt werden!!!" Trump ließ offen, welche konkreten Schritte er meint.

Delegationen Dänemarks und Grönlands bei NATO-Chef Rutte

Washington/Brüssel - Vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts um Grönland treffen der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen und die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt am Montag NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu Gesprächen in Brüssel. Bei dem Treffen dürfte es um die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Grönland und die nächsten Schritte der NATO hinsichtlich der Sicherheit in der Arktis gehen.

Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums beginnt in Davos

Davos - In Davos beginnt am Montag die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Das fünftägige Treffen unter dem Motto "A Spirit of Dialogue" (etwa: Im Geiste des Dialogs) findet angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die zum NATO-Verbündeten Dänemark gehörende Insel Grönland übernehmen zu wollen, in einem geopolitisch angespannten Kontext statt. Trumps für Mittwoch geplante Rede in dem Schweizer Kurort wird daher mit Spannung erwartet.

Vermögen der Milliardäre wächst und wächst

Davos - Es gibt immer mehr Milliardäre auf der Welt. Ihr Vermögen wächst und wächst, geht aus einem Bericht hervor, den die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam zum Start des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos veröffentlicht. Demnach besaßen die rund 3.000 Milliardärinnen und Milliardäre weltweit im vergangenen Jahr ein Vermögen von 18,3 Billionen US-Dollar (ungefähr 15,75 Billionen Euro).

Lungenkrebssterblichkeit bei Frauen in Europa stabilisiert

Mailand/EU-weit - Nachdem bei Frauen die Sterblichkeitsrate durch Lungenkrebs in den EU-Ländern 25 Jahre lang gestiegen ist, stabilisiert sie sich laut Prognosen im heurigen Jahr mit Ausnahme Spaniens. Forschende rechnen in der Fachzeitschrift "Annals of Oncology" mit einer altersstandardisierten Sterberate durch die Erkrankung in der EU im Jahr 2026 von etwa 12,5 Todesfällen pro 100.000 Frauen. Das ist ein Rückgang um fünf Prozent zu 2020 bis 2023, betrifft jedoch nur Frauen bis 65 Jahre.

