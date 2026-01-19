Neue Datenbank zeigt Preisentwicklung bei Lebensmitteln

Wien - Die Statistik Austria hat am Montag eine neue Datenbank zur Entwicklung der Lebensmittelpreise präsentiert. Das sogenannte Preisradar soll die Preisveränderungen bestimmter Produkte über den Zeitverlauf sichtbar und Vergleiche von Produktgruppen mit anderen Ländern möglich machen. Außerdem erlaubt das Tool einen Blick auf und Vergleiche von Indizes wie Großhandels- oder Erzeugerpreisen. Die Datenbank ist ab sofort unter https://www.statistik.at/preisradar/ abrufbar.

EU mobilisiert mit Sondergipfel gegen Trump

EU-weit/Brüssel/Washington - Die Europäische Union schließt im Kampf um Grönland ihre Reihen: EU-Ratspräsident Ant�nio Costa hat für Donnerstagabend einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen, um über eine Antwort auf die Zolldrohungen Trumps zu beraten. Zahlreiche EU-Spitzenpolitiker sprachen sich für scharfe wirtschaftspolitische Vergeltungsmaßnahmen aus. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass die EU "selbstbewusst und geschlossen reagieren" werde.

Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump will sich offenbar nur noch um den Weltfrieden bemühen, wenn er den Friedensnobelpreis erhält, und hat seinen Anspruch auf Grönland erneut bekräftigt. "Angesichts der Tatsache, dass ihr Land entschieden hat, mir für die Beendigung von acht Kriegen nicht den Friedensnobelpreis zu geben, fühle ich mich nicht mehr verpflichtet, nur noch an Frieden zu denken", erklärte Trump in einer Mitteilung an Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe.

Umfrage zeigt steigende Lebenszufriedenheit von Schülern

Wien - Eine Studie im Rahmen der Mental Health Days 2025 an Schulen in Österreich hat im Jahresvergleich eine steigende Lebenszufriedenheit und rückläufige depressive Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen gezeigt. Die Ergebnisse seien positiv und die Veränderungen signifikant, berichteten die Studienautoren Paul Plener und Tobias Dienlin am Montag in Wien. Ein Trend lässt sich aber nicht ableiten. Zudem sank die tägliche Smartphone-Nutzung der Befragten im Schnitt um 31 Minuten.

Nach Lawine in Großarl ermittelt die Staatsanwaltschaft

Großarl - Nach dem Lawinenunfall einer Alpenvereinsgruppe im Großarltal (Pongau) mit vier Toten am Samstag hat die Staatsanwaltschaft Salzburg gegen die Bergführerin, die die Gruppe geführt hatte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, sagte die stellvertretende Mediensprecherin Elena Haslinger am Montag zur APA. Außerdem wurde noch am Wochenende ein Sachverständiger bestellt, der die Unfallursache ermitteln soll.

Reformprozess für Wiener Kindergärten angekündigt

Wien - Die Wiener Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) hat am Montag einen Reformprozess für die Wiener Kindergärten angekündigt. Mit einer "Grundsatzrede" zum Thema Elementarbildung gab sie den Startschuss für eine "Neuaufstellung des Systems", wie sie ausführte. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Pädagogik, Förderungen und die Verwaltung. Dass es etwa im Bereich Subventionen zuletzt Kritik gab, verhehlte sie nicht. Hier kündigte sie weitere Kontrollen an.

Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten

Teheran - Bei den Massenprotesten im Iran sind Aktivisten zufolge fast 4.000 Menschen ums Leben gekommen. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA verifizierte bisher 3.919 Tote, wie aus einem Bericht der Aktivisten hervorgeht. Weitere knapp 9.000 Todesfälle würden noch untersucht. Neben 3.685 getöteten Demonstranten kamen demnach auch 178 Sicherheitskräfte ums Leben.

