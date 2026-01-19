Zugsunglück in Spanien: Mindestens 39 Tote

Madrid - Bei einem der schwersten Eisenbahnunglücke in der Geschichte Spaniens sind am Sonntagabend in Andalusien im Süden des Landes mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 170 Reisende seien verletzt worden, davon 24 schwer und fünf sehr schwer, teilten die Behörden mit. Das Außenministerium befand sich in Kontakt mit den spanischen Behörden. Zunächst gab es keine Hinweise, dass sich auch Österreicher unter den Opfern befinden würden, hieß es auf APA-Anfrage.

Neue Datenbank zeigt Preisentwicklung bei Lebensmitteln

Wien - Die Statistik Austria hat am Montag eine neue Datenbank zur Entwicklung der Lebensmittelpreise präsentiert. Das sogenannte Preisradar soll die Preisveränderungen bestimmter Produkte über den Zeitverlauf sichtbar und Vergleiche von Produktgruppen mit anderen Ländern möglich machen. Außerdem erlaubt das Tool einen Blick auf und Vergleiche von Indizes wie Großhandels- oder Erzeugerpreisen. Die Datenbank ist ab sofort unter https://www.statistik.at/preisradar/ abrufbar.

EU mobilisiert mit Sondergipfel gegen Trump

EU-weit/Brüssel/Washington - Die Europäische Union schließt im Kampf um Grönland ihre Reihen: EU-Ratspräsident Ant�nio Costa hat für Donnerstagabend einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen, um über eine Antwort auf die Zolldrohungen Trumps zu beraten. Zahlreiche EU-Spitzenpolitiker sprachen sich für scharfe wirtschaftspolitische Vergeltungsmaßnahmen aus. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass die EU "selbstbewusst und geschlossen reagieren" werde.

Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump will sich offenbar nur noch um den Weltfrieden bemühen, wenn er den Friedensnobelpreis erhält, und hat seinen Anspruch auf Grönland erneut bekräftigt. "Angesichts der Tatsache, dass ihr Land entschieden hat, mir für die Beendigung von acht Kriegen nicht den Friedensnobelpreis zu geben, fühle ich mich nicht mehr verpflichtet, nur noch an Frieden zu denken", erklärte Trump in einer Mitteilung an Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe.

Causa Wienwert - Ex-Chef übernimmt teilweise Verantwortung

Wien - Der Prozess rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat am Montag am Straflandesgericht Wien begonnen. Der hauptangeklagte ehemalige Firmenchef Stefan Gruze bekannte sich dabei der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen schuldig, wie sein Anwalt Norbert Wess parallel zu seinem eigenen Eingangsplädoyer in einer Aussendung bekanntgab. Anlagebetrug, und damit den Hauptvorwurf der Anklage, wies er vehement zurück.

Studie zeigt gestiegene Lebenszufriedenheit von Schülern

Wien - Eine Studie im Rahmen der Mental Health Days 2025 an Schulen in Österreich hat im Jahresvergleich eine steigende Lebenszufriedenheit und rückläufige depressive Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen gezeigt. Die Ergebnisse seien positiv und die Veränderungen signifikant, berichteten die Studienautoren Paul Plener und Tobias Dienlin am Montag in Wien. Ein Trend lässt sich aber nicht ableiten. Zudem sank die tägliche Smartphone-Nutzung der Befragten im Schnitt um 31 Minuten.

Neues Jugendgefängnis in Wien eröffnet

Wien - Am Montag ist in Wien-Simmering mit der Justizanstalt (JA) Münnichplatz ein neues Gefängnis für männliche Jugendliche eröffnet worden, das "den Anforderungen des modernen Jugendstrafvollzugs entspricht", wie Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) in einer Pressekonferenz betonte. Sie sprach von einem "großen Tag für den Strafvollzug". Was die Technik, die Ausstattung und die Betreuungsmöglichkeiten betrifft, sei man mit der JA Münnichplatz "im 21. Jahrhundert angekommen".

Nach Lawine in Großarl ermittelt die Staatsanwaltschaft

Großarl - Nach dem Lawinenunfall einer Alpenvereinsgruppe im Großarltal (Pongau) mit vier Toten am Samstag hat die Staatsanwaltschaft Salzburg gegen die Bergführerin, die die Gruppe geführt hatte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, sagte die stellvertretende Mediensprecherin Elena Haslinger am Montag zur APA. Außerdem wurde noch am Wochenende ein Sachverständiger bestellt, der die Unfallursache ermitteln soll.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red