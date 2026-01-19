Neue Datenbank zeigt Preisentwicklung bei Lebensmitteln

Wien - Die Statistik Austria hat am Montag eine neue Datenbank zur Entwicklung der Lebensmittelpreise präsentiert. Das sogenannte Preisradar soll die Preisveränderungen bestimmter Produkte über den Zeitverlauf sichtbar und Vergleiche von Produktgruppen mit anderen Ländern möglich machen. Außerdem erlaubt das Tool einen Blick auf und Vergleiche von Indizes wie Großhandels- oder Erzeugerpreisen. Die Datenbank ist ab sofort unter https://www.statistik.at/preisradar/ abrufbar.

EU mobilisiert mit Sondergipfel gegen Trump

EU-weit/Brüssel/Washington - Die Europäische Union schließt im Kampf um Grönland ihre Reihen: EU-Ratspräsident Ant�nio Costa hat für Donnerstagabend einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen, um über eine Antwort auf die Zolldrohungen Trumps zu beraten. Zahlreiche EU-Spitzenpolitiker sprachen sich für scharfe wirtschaftspolitische Vergeltungsmaßnahmen aus. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass die EU "selbstbewusst und geschlossen reagieren" werde.

Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump will sich offenbar nur noch um den Weltfrieden bemühen, wenn er den Friedensnobelpreis erhält, und hat seinen Anspruch auf Grönland erneut bekräftigt. "Angesichts der Tatsache, dass ihr Land entschieden hat, mir für die Beendigung von acht Kriegen nicht den Friedensnobelpreis zu geben, fühle ich mich nicht mehr verpflichtet, nur noch an Frieden zu denken", erklärte Trump in einer Mitteilung an Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe.

Reformprozess für Wiener Kindergärten angekündigt

Wien - Die Wiener Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) hat am Montag einen Reformprozess für die Wiener Kindergärten angekündigt. Mit einer "Grundsatzrede" zum Thema Elementarbildung gab sie den Startschuss für eine "Neuaufstellung des Systems", wie sie ausführte. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Pädagogik, Förderungen und die Verwaltung. Dass es etwa im Bereich Subventionen zuletzt Kritik gab, verhehlte sie nicht. Hier kündigte sie weitere Kontrollen an.

Causa Wienwert - Ex-Chef übernimmt teilweise Verantwortung

Wien - Der Prozessauftakt rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat am Montag am Straflandesgericht Wien stattgefunden. Der hauptangeklagte ehemalige Firmenchef Stefan Gruze bekannte sich dabei der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen schuldig, wie sein Anwalt Norbert Wess parallel zu seinem eigenen Eingangsplädoyer in einer Aussendung bekanntgab. Anlagebetrug, und damit den Hauptvorwurf der Anklage, wies er vehement zurück.

Mindestens 26 Tote bei Feuer in Pakistan

Karachi - Nach einem verheerenden Brand in Pakistans Hafenmetropole Karachi steigt die Opferzahl weiter. Wie Behördenvertreter am Montag mitteilten, kamen mindestens 26 Menschen ums Leben, Dutzende weitere Personen wurden weiter vermisst. Das Feuer in dem Einkaufszentrum war am Sonntag ausgebrochen. Bilder zeigten einen zerstörten und ausgebrannten Gebäudekomplex. Bei dem Großbrand wurden nach offiziellen Angaben rund 50 Menschen verletzt.

Nach Lawine in Großarl ermittelt die Staatsanwaltschaft

Großarl/Salzburg - Nach dem Lawinenunfall einer Alpenvereinsgruppe im Großarltal (Pongau) mit vier Toten am Samstag hat die Staatsanwaltschaft Salzburg gegen die Bergführerin, die die Gruppe geführt hatte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, sagte die stellvertretende Mediensprecherin Elena Haslinger am Montag zur APA. Die Bergrettung warnte am Montag, dass sich an der teils kritischen Schneelage nicht so schnell etwas ändern werde.

Merz appelliert an EU-Parlament Mercosur nicht zu stoppen

Berlin/Straßburg - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat an das Europäische Parlament appelliert, am Mittwoch nicht das Inkrafttreten des bereits unterzeichneten EU-Mercosur-Freihandelsabkommens zu stoppen. "Ich hoffe sehr, dass im Europäischen Parlament der Antrag, dieses Abkommen zum Gegenstand einer Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof zu machen, am nächsten Mittwoch keine Mehrheit bekommt", sagte Merz am Montag in Berlin.

