Italienischer Modeschöpfer Valentino 93-jährig gestorben

Rom - Der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben. "Er ist friedlich in seiner römischen Residenz eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen", teilte die Stiftung Valentino Garavani mit. Die Aufbahrung von Valentinos Sarg ist am Mittwoch und Donnerstag in Rom im Sitz des Modehauses nahe der Spanischen Treppe vorgesehen. Die Trauerfeier wird am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli stattfinden.

EU mobilisiert mit Sondergipfel gegen Trump

EU-weit/Brüssel/Washington - Die Europäische Union schließt im Kampf um Grönland ihre Reihen. EU-Ratspräsident Ant�nio Costa hat für Donnerstagabend einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen, um über eine Antwort auf die Zolldrohungen Trumps zu beraten. Zahlreiche EU-Spitzenpolitiker sprachen sich für scharfe wirtschaftspolitische Vergeltungsmaßnahmen aus. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass die EU "selbstbewusst und geschlossen reagieren" werde.

Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump will sich offenbar nur noch um den Weltfrieden bemühen, wenn er den Friedensnobelpreis erhält, und hat seinen Anspruch auf Grönland erneut bekräftigt. "Angesichts der Tatsache, dass ihr Land entschieden hat, mir für die Beendigung von acht Kriegen nicht den Friedensnobelpreis zu geben, fühle ich mich nicht mehr verpflichtet, nur noch an Frieden zu denken", erklärte Trump in einer Mitteilung an Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe.

Neue Datenbank zeigt Preisentwicklung bei Lebensmitteln

Wien - Die Statistik Austria hat am Montag eine neue Datenbank zur Entwicklung der Lebensmittelpreise präsentiert. Das sogenannte Preisradar soll die Preisveränderungen bestimmter Produkte über den Zeitverlauf sichtbar und Vergleiche von Produktgruppen mit anderen Ländern möglich machen. Außerdem erlaubt das Tool einen Blick auf und Vergleiche von Indizes wie Großhandels- oder Erzeugerpreisen. Die Datenbank ist ab sofort unter https://www.statistik.at/preisradar/ abrufbar.

Causa Wienwert - Ex-Chef übernimmt teilweise Verantwortung

Wien - Der Prozessauftakt rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat am Montag am Straflandesgericht Wien stattgefunden. Der hauptangeklagte ehemalige Firmenchef Stefan Gruze bekannte sich dabei der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen schuldig, wie sein Anwalt Norbert Wess parallel zu seinem eigenen Eingangsplädoyer in einer Aussendung bekanntgab. Anlagebetrug, und damit den Hauptvorwurf der Anklage, wies er vehement zurück.

Mindestens 26 Tote bei Feuer in Pakistan

Karachi - Nach einem verheerenden Brand in Pakistans Hafenmetropole Karachi steigt die Opferzahl weiter. Wie Behördenvertreter am Montag mitteilten, kamen mindestens 26 Menschen ums Leben, Dutzende weitere Personen wurden weiter vermisst. Das Feuer in dem Einkaufszentrum war am Sonntag ausgebrochen. Bilder zeigten einen zerstörten und ausgebrannten Gebäudekomplex. Bei dem Großbrand wurden nach offiziellen Angaben rund 50 Menschen verletzt.

Nach Lawine in Großarl ermittelt die Staatsanwaltschaft

Großarl/Salzburg - Nach dem Lawinenunfall einer Alpenvereinsgruppe im Großarltal (Pongau) mit vier Toten am Samstag hat die Staatsanwaltschaft Salzburg gegen die Bergführerin, die die Gruppe geführt hatte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, sagte die stellvertretende Mediensprecherin Elena Haslinger am Montag zur APA. Die Bergrettung warnte am Montag, dass sich an der teils kritischen Schneelage nicht so schnell etwas ändern werde.

Trump lädt Putin in Gaza-"Friedensrat" ein

Washington/Astana - Russlands Staatschef Wladimir Putin ist von US-Präsident Donald Trump in dessen "Friedensrat" für den Gazastreifen eingeladen worden. Das teilte das Präsidialamt in Moskau am Montag mit. Moskau prüfe den Vorschlag und hoffe auf diesbezügliche Kontakte mit Washington. Das Gremium soll den Friedensprozess im Gazastreifen betreuen. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) erhielt - ebenso wie eine Reihe von Staats- und Regierungschefs - eine Einladung.

Wiener Börse gibt nach Trumps Zoll-Drohung nach

Wien - Die Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump an einige europäische NATO-Länder hat die Kurse auch hierzulande unter Druck gebracht. Der ATX unterbrach seine Rekordjagd und gab um 0,53 Prozent auf 5.441,57 Einheiten nach. Deutlichere Abgaben gab es im europäischen Umfeld zu sehen, insbesondere bei einigen der exportlastigeren Titel aus Ländern, die direkt von Zöllen betroffen wären. Marktbeobachter erwarten für die kommenden Wochen eine gedämpfte Risikofreude.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red