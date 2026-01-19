Kopenhagen und Nuuk schlagen NATO-Mission auf Grönland vor

Kopenhagen/Washington - Dänemark und Grönland haben eine NATO-Mission für Grönland vorgeschlagen. Dies sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen Montagabend im Beisein der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im dänischen Fernsehen. US-Präsident Donald Trump beansprucht die zu Dänemark gehörende autonome Insel für sich. Mit dieser Maßnahme soll Trump von der Übernahme der Arktis-Insel abgebracht werden.

EU mobilisiert mit Sondergipfel gegen Trump

EU-weit/Brüssel/Washington - Die EU schließt im Kampf um Grönland ihre Reihen. Donnerstagabend findet ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs statt, bei dem über eine Antwort auf die Zolldrohungen Trumps beraten wird. Zahlreiche EU-Spitzenpolitiker sprachen sich für scharfe wirtschaftspolitische Vergeltungsmaßnahmen aus. Auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass die EU "selbstbewusst und geschlossen reagieren" werde. NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger will auf Dialog setzen.

Italienischer Modeschöpfer Valentino 93-jährig gestorben

Rom - Der italienische Modeschöpfer Valentino Garavani ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben. "Er ist friedlich in seiner römischen Residenz eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen", teilte die Stiftung Valentino Garavani mit. Die Aufbahrung von Valentinos Sarg ist am Mittwoch und Donnerstag in Rom im Sitz des Modehauses nahe der Spanischen Treppe vorgesehen. Die Trauerfeier wird am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli stattfinden.

Gewaltverbrechen an 49-Jährigem in Linz

Linz - Ein 49-Jähriger ist am Montagnachmittag tot in seiner Wohnung in Linz gefunden worden. Da die Leiche mehrere Verletzungen am Körper hat und außerdem gefesselt war, geht die Polizei Oberösterreich von einem Tötungsdelikt aus. Der Tote war von einem Verwandten entdeckt worden, so die ersten Infos. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Bulgariens Präsident Radew kündigt Rücktritt an

Sofia - Der bulgarische Präsident Rumen Radew hat wenige Wochen vor der geplanten Parlamentswahl in dem EU-Mitgliedstaat seinen Rücktritt verkündet. Er werde sein Amt am Dienstag aufgeben, sagte Radew Montag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. In Bulgarien muss im Frühling zum achten Mal in fünf Jahren das Parlament neu gewählt werden, nachdem mehrere Parteien die Bildung einer neuen Regierung abgelehnt hatten. Die Wahl wird voraussichtlich Ende März oder im April stattfinden.

Causa Wienwert - Ex-Chef übernimmt teilweise Verantwortung

Wien - Der Prozessauftakt rund um die pleitegegangene Immobiliengruppe Wienwert hat am Montag am Straflandesgericht Wien stattgefunden. Der hauptangeklagte ehemalige Firmenchef Stefan Gruze bekannte sich dabei der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen schuldig, wie sein Anwalt Norbert Wess parallel zu seinem eigenen Eingangsplädoyer in einer Aussendung bekanntgab. Anlagebetrug, und damit den Hauptvorwurf der Anklage, wies er vehement zurück.

Nach Lawine in Großarl ermittelt die Staatsanwaltschaft

Großarl/Salzburg - Nach dem Lawinenunfall einer Alpenvereinsgruppe im Großarltal (Pongau) mit vier Toten am Samstag hat die Staatsanwaltschaft Salzburg gegen die Bergführerin, die die Gruppe geführt hatte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, sagte die stellvertretende Mediensprecherin Elena Haslinger am Montag zur APA. Die Bergrettung warnte am Montag, dass sich an der teils kritischen Schneelage nicht so schnell etwas ändern werde.

Mindestens 26 Tote bei Feuer in Pakistan

Karachi - Nach einem verheerenden Brand in Pakistans Hafenmetropole Karachi steigt die Opferzahl weiter. Wie Behördenvertreter am Montag mitteilten, kamen mindestens 26 Menschen ums Leben, Dutzende weitere Personen wurden weiter vermisst. Das Feuer in dem Einkaufszentrum war am Sonntag ausgebrochen. Bilder zeigten einen zerstörten und ausgebrannten Gebäudekomplex. Bei dem Großbrand wurden nach offiziellen Angaben rund 50 Menschen verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red