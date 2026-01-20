Kopenhagen und Nuuk schlagen NATO-Mission auf Grönland vor

Kopenhagen/Washington - Dänemark und Grönland haben eine NATO-Mission für Grönland vorgeschlagen. Dies sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen Montagabend im Beisein der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt in Brüssel nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte zum dänischen Sender DR. US-Präsident Donald Trump beansprucht die zu Dänemark gehörende autonome Insel für sich. Mit dieser Maßnahme soll Trump von der Übernahme der Arktis-Insel abgebracht werden.

EU mobilisiert mit Sondergipfel gegen Trump

EU-weit/Brüssel/Washington - Die EU schließt im Kampf um Grönland ihre Reihen. Donnerstagabend findet ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs statt, bei dem über eine Antwort auf die Zolldrohungen Trumps beraten wird. Zahlreiche EU-Spitzenpolitiker sprachen sich für scharfe wirtschaftspolitische Vergeltungsmaßnahmen aus. Auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass die EU "selbstbewusst und geschlossen reagieren" werde. NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger will auf Dialog setzen.

Details zu Opfern des Zugsunglücks in Spanien erwartet

Madrid - Nach dem schweren Zugunglück in Spanien läuft die Identifizierung der zahlreichen Todesopfer auf Hochtouren. "Wir rechnen mit baldigen Ergebnissen", sagte der Leiter der zuständigen Abteilung der Polizeieinheit Guardia Civil, Juan Serrano, im Interview des Radiosenders RNE. Hinweise, dass sich auch Österreicher unter den Opfern befinden würden, gab es zunächst keine.

Al-Sharaa und Trump sprachen über Rechte von Kurden

Raqqa (Al-Raqqa) - Nach Kämpfen zwischen der syrischen Armee und der kurdisch dominierten Miliz Demokratische Kräfte Syriens (SDF) in den vergangenen Tagen hat Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa mit US-Präsident Donald Trump über die Rechte der Kurden in Syrien gesprochen. In einem Telefonat hätten die zwei Staatschefs "die Notwendigkeit, die Rechte und den Schutz des kurdischen Volkes im Rahmen des syrischen Staates zu gewährleisten", betont, erklärte die syrische Präsidentschaft am Montag.

Wehrdienstkommission präsentiert am Dienstag Bericht

Wien - Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission präsentiert am Dienstag ihren Bericht. 23 Experten erarbeiteten seit Juni Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz. Dem Vernehmen nach dürften alle drei erarbeiteten Modelle eine Verlängerung des Wehrdienstes wie auch des Zivildienstes vorsehen.

Bulgariens Präsident Radew kündigt Rücktritt an

Sofia - Der als russlandfreundlich geltende bulgarische Präsident Rumen Radew tritt vor einer vorgezogenen Parlamentswahl zurück, um sich als Politiker in den Wahlkampf zu stürzen. Das kündigte Radew am Montagabend in einer "letzten Ansprache" an das Volk an, die im Fernsehen in Bulgarien direkt übertragen wurde. "Morgen werde ich meinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten der Republik Bulgarien einreichen", sagte der 62-jährige Generalmajor der Reserve.

Gewaltverbrechen an 49-Jährigem in Linz

Linz - Ein 49-Jähriger ist am Montagnachmittag tot in seiner Wohnung in Linz gefunden worden. Da die Leiche mehrere Verletzungen am Körper hat und außerdem gefesselt war, geht die Polizei Oberösterreich von einem Tötungsdelikt aus. Der Tote war von einem Verwandten entdeckt worden, so die ersten Infos. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, am späteren Abend wurden in der Wohnung des Toten noch Spuren gesichert.

WEF-Programm in Davos beginnt - Warten auf Trump

Davos/Washington - In Davos beginnt am Dienstag das offizielle Programm des Weltwirtschaftsforums. Zum WEF-Auftakt sind unter anderem Reden von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Chinas Vizepremier He Lifeng geplant. Aus Österreich hat sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigt. Dazu soll es Veranstaltungen mit US-Finanzminister Scott Bessent oder Microsoft-Chef Satya Nadella geben. Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet.

