Kopenhagen und Nuuk schlagen NATO-Mission auf Grönland vor

Kopenhagen/Washington - Dänemark und Grönland haben eine NATO-Mission für Grönland vorgeschlagen. Dies sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen Montagabend im Beisein der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt in Brüssel nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte zum dänischen Sender DR. US-Präsident Donald Trump beansprucht die zu Dänemark gehörende autonome Insel für sich. Mit dieser Maßnahme soll Trump von der Übernahme der Arktis-Insel abgebracht werden.

Wehrdienstkommission spricht sich für Verlängerung aus

Wien - Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission präsentiert am Vormittag ihren Bericht und wird sich darin wohl für eine Verlängerung des Präsenzdienstes aussprechen. Nach APA-Informationen dürften alle drei von ihr erarbeiteten Modelle eine Erhöhung der Gesamtdauer aus Grundwehrdienst und verpflichtenden Milizübungen vorsehen. Analog dazu soll auch der Zivildienst ausgeweitet werden.

Details zu Opfern des Zugsunglücks in Spanien erwartet

Madrid - Nach dem schweren Zugunglück in Spanien läuft die Identifizierung der zahlreichen Todesopfer auf Hochtouren. "Wir rechnen mit baldigen Ergebnissen", sagte der Leiter der zuständigen Abteilung der Polizeieinheit Guardia Civil, Juan Serrano, im Interview des Radiosenders RNE. Hinweise, dass sich auch Österreicher unter den Opfern befinden würden, gab es zunächst keine.

Al-Sharaa und Trump sprachen über Rechte von Kurden

Raqqa (Al-Raqqa) - Nach Kämpfen zwischen der syrischen Armee und der kurdisch dominierten Miliz Demokratische Kräfte Syriens (SDF) in den vergangenen Tagen hat Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa mit US-Präsident Donald Trump über die Rechte der Kurden in Syrien gesprochen. In einem Telefonat hätten die zwei Staatschefs "die Notwendigkeit, die Rechte und den Schutz des kurdischen Volkes im Rahmen des syrischen Staates zu gewährleisten", betont, erklärte die syrische Präsidentschaft am Montag.

Bulgariens Präsident Radew kündigt Rücktritt an

Sofia - Der als russlandfreundlich geltende bulgarische Präsident Rumen Radew tritt vor einer vorgezogenen Parlamentswahl zurück, um sich als Politiker in den Wahlkampf zu stürzen. Das kündigte Radew am Montagabend in einer "letzten Ansprache" an das Volk an, die im Fernsehen in Bulgarien direkt übertragen wurde. "Morgen werde ich meinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten der Republik Bulgarien einreichen", sagte der 62-jährige Generalmajor der Reserve.

WEF-Programm in Davos beginnt - Warten auf Trump

Davos/Washington - In Davos beginnt am Dienstag das offizielle Programm des Weltwirtschaftsforums. Zum WEF-Auftakt sind unter anderem Reden von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Chinas Vizepremier He Lifeng geplant. Aus Österreich hat sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigt. Dazu soll es Veranstaltungen mit US-Finanzminister Scott Bessent oder Microsoft-Chef Satya Nadella geben. Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet.

Großbritannien erwägt Social-Media-Verbot für Minderjährige

London - Großbritannien erwägt zum besseren Schutz von Kindern im Internet ein Verbot sozialer Medien für Minderjährige. Die Regierung in London prüfe eine Reihe von Maßnahmen, darunter ein Verbot nach australischem Vorbild sowie strengere Vorgaben für die Nutzung von Mobiltelefonen in Schulen, teilte sie am Montag mit. Die bestehenden Gesetze seien nie als Endpunkt gedacht gewesen, sagte Technologieministerin Liz Kendall. "Deshalb bin ich bereit, weitere Maßnahmen zu ergreifen."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red