Wehrdienstkommission spricht sich für Verlängerung aus

Wien - Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission präsentiert am Vormittag ihren Bericht und wird sich darin wohl für eine Verlängerung des Präsenzdienstes aussprechen. Nach APA-Informationen dürften alle drei von ihr erarbeiteten Modelle eine Erhöhung der Gesamtdauer aus Grundwehrdienst und verpflichtenden Milizübungen vorsehen. Analog dazu soll auch der Zivildienst ausgeweitet werden.

Trump will in Davos Kauf von Grönland durch USA erörtern

Davos/Brüssel - US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einem Erwerb Grönlands durch die USA bekräftigt und die dänische Arktis-Insel als entscheidend für die nationale und weltweite Sicherheit bezeichnet. Er habe deswegen ein "sehr gutes" Telefonat mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte geführt, schrieb Trump am Montag (Ortszeit) auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Grönland ist für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich", erklärte Trump einmal mehr.

Angriff Moskaus macht Tausende Kiewer Wohnsilos heizungslos

Kiew (Kyjiw) - Russland hat erneut mit massiven Luftangriffen die Energieversorgung in der Ukraine attackiert. Dabei wurde in der Region um die Hauptstadt Kiew ein Mann getötet, wie Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilte. Zudem seien dort zwei Tankstellen beschädigt worden. In der Hauptstadt selbst fiel nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Tausenden Gebäuden die Heizung aus. Davon seien fast 5.635 mehrstöckige Wohnhäuser betroffen.

Frankreich für G7-plus-Russland-Treffen mit Trump in Paris

Paris/Washington - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen der G7-Staaten zu mehreren geopolitischen Themen vorgeschlagen, an dem auch Russland teilnehmen könnte. Es solle am Donnerstag in Paris stattfinden, so Macron am Dienstag in einer Kurznachricht an Trump, die dieser veröffentlichte. Trump verfolgt außenpolitisch vehement seine "America-First"-Doktrin und ist aktuell vor allem in der Grönland-Frage auf Konfrontation zu den NATO-Partnern in Europa.

Amnesty sieht "Menschenrechtsnotstand" in den USA

Wien/Washington - Zum ersten Jahrestag des Amtsantritts von US-Präsident Donald Trump sieht Amnesty International bereits einen "Menschenrechtsnotstand" in den USA. "In den USA werden Grundrechte systematisch geschwächt. Das ist ein Warnsignal weit über die Landesgrenzen hinaus. Menschenrechte gelten nur dann, wenn sie auch verteidigt werden!" mahnte die Geschäftsführerin der Amnesty International Österreich, Shoura Hashemi, am Dienstag einer Aussendung.

Flughafen Wien erwartet Passagierrückgang

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien rechnet für heuer mit einem Passagierrückgang. Nach dem Rekord 2025 mit 32,6 Millionen Fluggästen prognostiziert der Vorstand für 2026 nur noch rund 30 Millionen, wie die Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilte. Der Gewinn wird wie 2025 bei 210 Mio. Euro erwartet. Der größte Kunde, die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA), verkleinert seine Flotte, die Billigfluglinie Ryanair zieht Flugzeuge ab und Wizz Air verabschiedete sich komplett.

Großeinsatz nach Brand in Firmengebäude in Lustenau

Lustenau - Ein Brand in einer Lkw-Werkstatt in Lustenau hat in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr und die Evakuierung von vier Wohnhäusern notwendig gemacht. Passanten bemerkten kurz nach Mitternacht Feuer auf dem Dach des Firmengebäudes, das sich innert kürzester Zeit zu einem Großbrand entwickelte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein Handyalarm (AT-Alert) an die Bevölkerung im Rheintal ausgelöst. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei.

Totes neugeborenes Mädchen im Burgenland gefunden

Nickelsdorf/Eisenstadt - Beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Sonntag um 13 Uhr ein totes Neugeborenes aufgefunden worden. Das Mädchen war beim Eintreffen des verständigten Notarztes bereits tot, eine Obduktion wurde angeordnet und die Ermittlungen laufen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag der APA mit.

