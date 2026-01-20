Wehrdienstkommission spricht sich für Verlängerung aus

Wien - Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission präsentiert am Vormittag ihren Bericht und wird sich darin wohl für eine Verlängerung des Präsenzdienstes aussprechen. Nach APA-Informationen dürften alle drei von ihr erarbeiteten Modelle eine Erhöhung der Gesamtdauer aus Grundwehrdienst und verpflichtenden Milizübungen vorsehen. Analog dazu soll auch der Zivildienst ausgeweitet werden.

"Unglaubliches Polarlicht" über Österreich

Wien - Ein "unglaubliches Polarlicht" war in der Nacht auf Dienstag über Österreich zu sehen - so die erste Einschätzung von Christian Möstl, Leiter des Austrian Space Weather Office von GeoSphere Austria in Graz. Vor allem im westlichen Österreich waren die Nordlichter bei klarem Himmel gut zu beobachten, im Osten über der Nebeldecke ebenfalls. Laut Möstl hatte der Sonnensturm, der die nächtliche Leuchterscheinung verursacht hat, die höchste Feldstärke seit mindestens 31 Jahren.

46-Jähriger bei Schusswechsel nahe Graz tödlich verletzt

Kainbach bei Graz - Ein 46-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Dienstag bei einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in Kainbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) tödlich verletzt. Der Mann starb noch vor Ort und Stelle, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit. Die Beamten blieben unverletzt. Der Mann hatte sich mit seiner Schusswaffe in seinem Haus verbarrikadiert. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang waren noch im Laufen.

Israel zerstört Zentrale von UNO-Hilfswerk in Jerusalem

Jerusalem - Israelische Polizeikräfte sind nach Medienberichten am Dienstag mit schwerem Gerät in das Hauptquartier des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Ost-Jerusalem eingedrungen. Israelische und palästinensische Medien berichteten, sie hätten dort mit der Zerstörung von Gebäuden begonnen. An dem Einsatz seien Mitarbeiter von Israels Bodenbehörde, der Israel Land Authority, beteiligt. Polizeikräfte waren bereits im Dezember mit Lkw und Gabelstaplern auf das Gelände vorgedrungen.

Angriff Moskaus macht Tausende Kiewer Wohnsilos heizungslos

Kiew (Kyjiw) - Russland hat erneut mit massiven Luftangriffen die Energieversorgung in der Ukraine attackiert. Dabei wurde in der Region um die Hauptstadt Kiew ein Mann getötet, wie Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilte. In der Hauptstadt selbst fiel nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Tausenden Gebäuden die Heizung aus. Davon seien fast 5.635 mehrstöckige Wohnhäuser betroffen. Mehr als 335.000 Haushalte waren nach Angaben des Energiekonzerns DTEK ohne Strom.

Frankreich für G7-plus-Russland-Treffen mit Trump in Paris

Paris/Washington - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen der G7-Staaten zu mehreren geopolitischen Themen vorgeschlagen, an dem auch Russland teilnehmen könnte. Es solle am Donnerstag in Paris stattfinden, so Macron am Dienstag in einer Kurznachricht an Trump, die dieser veröffentlichte. Trump verfolgt außenpolitisch vehement seine "America-First"-Doktrin und ist aktuell vor allem in der Grönland-Frage auf Konfrontation zu den NATO-Partnern in Europa.

Trump will in Davos Kauf von Grönland durch USA erörtern

Davos/Brüssel - US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einem Erwerb Grönlands durch die USA bekräftigt und die dänische Arktis-Insel als entscheidend für die nationale und weltweite Sicherheit bezeichnet. Er habe deswegen ein "sehr gutes" Telefonat mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte geführt, schrieb Trump am Montag (Ortszeit) auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Grönland ist für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich", erklärte Trump einmal mehr.

Flughafen Wien erwartet Passagierrückgang

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien rechnet für heuer mit einem Passagierrückgang. Nach dem Rekord 2025 mit 32,6 Millionen Fluggästen prognostiziert der Vorstand für 2026 nur noch rund 30 Millionen, wie die Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilte. Der Gewinn wird wie 2025 bei 210 Mio. Euro erwartet. Der größte Kunde, die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA), verkleinert seine Flotte, die Billigfluglinie Ryanair zieht Flugzeuge ab und Wizz Air verabschiedete sich komplett.

