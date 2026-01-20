Kommission empfiehlt acht plus zwei Monate Wehrdienst

Wien - Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission hat am Dienstag ihren Bericht präsentiert und sich für eine Verlängerung des Wehrdienstes ausgesprochen. Von den drei ausgearbeiteten Modellen empfiehlt die Kommission die "Österreich plus" genannte Variante, die acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate an verpflichtenden Milizübungen vorsieht. Analog dazu soll auch der Zivildienst ausgeweitet werden.

Obduktion nach Gewaltverbrechen in Linz angeordnet

Linz - Nachdem ein 49-Jähriger in Linz offenbar in seiner Wohnung Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Polizei hielt sich am Dienstag weiter äußerst bedeckt, die Hintergründe der Tat sind völlig unklar. Seitens der Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich wurden aber für den späteren Nachmittag Informationen zu dem Fall angekündigt.

Trump will in Davos Kauf von Grönland durch USA erörtern

Davos - US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einem Erwerb Grönlands durch die USA bekräftigt und die dänische Arktis-Insel als entscheidend für die nationale und weltweite Sicherheit bezeichnet. Er habe deswegen ein "sehr gutes" Telefonat mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte geführt, schrieb Trump auf Truth Social. "Grönland ist für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich", sagte Trump einmal mehr. "Es kann kein Zurück geben - darüber sind sich alle einig!".

46-Jähriger bei Schusswechsel nahe Graz tödlich verletzt

Kainbach bei Graz - Ein 46-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Polizeieinsatz in Kainbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) von einer Schusswaffe tödlich getroffen worden. Der Mann hatte sich mit einer Schusswaffe in seinem Haus, in dem er alleine lebte, verbarrikadiert. Gegenüber der Polizei und ihren Spezialkräften drohte er, das Haus in die Luft zu sprengen. Nach stundenlangem Einsatz eskalierte die Situation und es fiel der tödliche Schuss.

Angriff Moskaus macht Tausende Kiewer Wohnsilos heizungslos

Kiew (Kyjiw) - Russland hat erneut mit massiven Luftangriffen die Energieversorgung in der Ukraine attackiert. Dabei wurde in der Region um die Hauptstadt Kiew ein Mann getötet, wie Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilte. In der Hauptstadt selbst fiel nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Tausenden Gebäuden die Heizung aus. Davon seien fast 5.635 mehrstöckige Wohnhäuser betroffen. Mehr als 335.000 Haushalte waren nach Angaben des Energiekonzerns DTEK ohne Strom.

Frankreich für G7-plus-Russland-Treffen mit Trump in Paris

Paris/Washington - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen der G7-Staaten zu mehreren geopolitischen Themen vorgeschlagen, an dem auch Russland teilnehmen könnte. Es solle am Donnerstag in Paris stattfinden, so Macron am Dienstag in einer Kurznachricht an Trump, die dieser veröffentlichte. Trump verfolgt außenpolitisch vehement seine "America-First"-Doktrin und ist aktuell vor allem in der Grönland-Frage auf Konfrontation zu den NATO-Partnern in Europa.

"Unglaubliches Polarlicht" über Österreich

Wien - Ein "unglaubliches Polarlicht" war in der Nacht auf Dienstag über Österreich zu sehen - so die erste Einschätzung von Christian Möstl, Leiter des Austrian Space Weather Office von GeoSphere Austria in Graz. Vor allem im westlichen Österreich waren die Nordlichter bei klarem Himmel gut zu beobachten, im Osten über der Nebeldecke ebenfalls. Laut Möstl hatte der Sonnensturm, der die nächtliche Leuchterscheinung verursacht hat, die höchste Feldstärke seit mindestens 31 Jahren.

Israel zerstört Zentrale von UNO-Hilfswerk in Jerusalem

Jerusalem - Israelische Polizeikräfte sind nach Medienberichten am Dienstag mit schwerem Gerät in das Hauptquartier des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Ost-Jerusalem eingedrungen. Israelische und palästinensische Medien berichteten, sie hätten dort mit der Zerstörung von Gebäuden begonnen. An dem Einsatz seien Mitarbeiter von Israels Bodenbehörde, der Israel Land Authority, beteiligt. Polizeikräfte waren bereits im Dezember mit Lkw und Gabelstaplern auf das Gelände vorgedrungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red