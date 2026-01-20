Kommission empfiehlt acht plus zwei Monate Wehrdienst

Wien - Die von Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission hat am Dienstag ihren Bericht präsentiert und sich für eine Verlängerung des Wehrdienstes ausgesprochen. Von den drei ausgearbeiteten Modellen empfiehlt die Kommission die "Österreich plus" genannte Variante, die acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate an verpflichtenden Milizübungen vorsieht, anstatt des derzeit sechsmonatigen Präsenzdienstes. Analog soll auch der Zivildienst ausgeweitet werden.

Obduktion nach Gewaltverbrechen in Linz angeordnet

Linz - Nachdem ein 49-Jähriger in Linz offenbar in seiner Wohnung Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die gefesselte Leiche des 49-Jährigen wies mehrere Verletzungen auf. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar, die Polizei hielt sich am Dienstag weiter äußerst bedeckt. Laut APA-Informationen soll es allerdings keine Einbruchsspuren geben.

Ärztekammer Wien fordert Vorsorgeprogramm für Kinder

Wien - Die Wiener Ärztekammer fordert ein Vorsorgeprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 18. Lebensjahr. Nachdem die Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen enden, würden sich Kinder nämlich nicht im Vorsorgeplan finden, sagte Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart drängte indes auf einen "Entbürokratisierungsgipfel".

Trump will in Davos Kauf von Grönland durch USA erörtern

Davos - US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einem Erwerb Grönlands durch die USA bekräftigt und die dänische Arktis-Insel als entscheidend für die nationale und weltweite Sicherheit bezeichnet. Er habe deswegen ein "sehr gutes" Telefonat mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte geführt, schrieb Trump auf Truth Social. "Grönland ist für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich", sagte Trump einmal mehr. "Es kann kein Zurück geben - darüber sind sich alle einig!".

Macron schlägt Trump G7-Treffen mit Russland in Paris vor

Paris/Washington - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen der G7-Staaten vorgeschlagen, an dem auch Russland teilnehmen könnte. Es solle am Donnerstag in Paris stattfinden, schrieb Macron in einer Kurznachricht an Trump, die dieser veröffentlichte. Macrons Umfeld bestätigte deren Echtheit. "Mein Freund, wir sind auf einer Linie mit Blick auf Syrien. Wir können Großes vollbringen im Iran. Ich verstehe nicht, was Du in Grönland tust", schrieb Macron.

46-Jähriger bei Schusswechsel nahe Graz tödlich verletzt

Kainbach bei Graz - Ein 46-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Polizeieinsatz in Kainbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) von einer Schusswaffe tödlich getroffen worden. Der Mann hatte sich mit einer Schusswaffe in seinem Haus, in dem er alleine lebte, verbarrikadiert. Gegenüber der Polizei und ihren Spezialkräften drohte er, das Haus in die Luft zu sprengen. Nach stundenlangem Einsatz eskalierte die Situation und es fiel der tödliche Schuss.

Angriff Moskaus macht Tausende Kiewer Wohnsilos heizungslos

Kiew (Kyjiw) - Russland hat erneut mit massiven Luftangriffen die Energieversorgung in der Ukraine attackiert. Dabei wurde in der Region um die Hauptstadt Kiew ein Mann getötet, wie Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk mitteilte. In der Hauptstadt selbst fiel nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in Tausenden Gebäuden die Heizung aus. Davon seien fast 5.635 mehrstöckige Wohnhäuser betroffen. Mehr als 335.000 Haushalte waren nach Angaben des Energiekonzerns DTEK ohne Strom.

"Unglaubliches Polarlicht" über Österreich

Wien - Ein "unglaubliches Polarlicht" war in der Nacht auf Dienstag über Österreich zu sehen, berichtete Christian Möstl, Leiter des Austrian Space Weather Office von Geosphere Austria in Graz. Verantwortlich dafür war ein starker Sonnensturm, der auf das Magnetfeld der Erde traf und weltweit in vielen Regionen beeindruckende Polarlichter verursachte. Vor allem im westlichen Österreich waren die Nordlichter bei klarem Himmel gut zu beobachten, aber selbst in Wien waren sie zu sehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red