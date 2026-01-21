Totes Baby im Burgenland: Laut Obduktion Tötungsdelikt

Nickelsdorf - Das Neugeborene, das am Sonntag tot am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, dürfte getötet worden sein. Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen lebend geboren wurde und unter Fremdeinwirkung zu Tode kam, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch auf APA-Anfrage. Todesursache war demnach ein Schädel-Hirn-Trauma.

Tepco startet 15 Jahre nach Fukushima wieder Atomreaktor

Tokio - Der Betreiber des Unglückskraftwerks Fukushima, Tepco, will am Mittwoch erstmals seit der Katastrophe von 2011 wieder einen Reaktor hochfahren. Im weltgrößten Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa solle der Reaktor Nummer sechs wieder ans Netz gehen, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Wiederinbetriebnahme hatte sich wegen der Überprüfung eines defekten Alarms verzögert.

Trump spricht in Davos - Europäer hoffen auf Treffen

Davos - US-Präsident Donald Trump ist mit Verspätung zum Weltwirtschaftsforum in Davos aufgebrochen. Nachdem die Präsidentenmaschine wegen eines technischen Problems umkehren musste, startete er am Mittwoch gegen 06.00 Uhr MEZ mit einem neuen Flugzeug in Richtung Schweiz, berichtete ein AFP-Journalist an Bord der Maschine. Auf die Rede blickt angesichts seiner Annexionsideen für Grönland, Zollankündigungen gegen Verbündete und Pläne für einen "Friedensrat" wohl die ganze Welt.

Südkoreas Ex-Ministerpräsident zu 23 Jahren Haft verurteilt

Seoul - Südkoreas Ex-Ministerpräsident Han Duck-soo ist wegen seiner Schlüsselrolle in einem Staatsstreich im Dezember 2024 zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Bezirksgericht in Seoul befand, dass Han den damaligen Präsidenten Yoon Suk-yeol beim Verhängen des Kriegsrechts unterstützte. Das erstinstanzliche Urteil fiel mit 23 Jahren deutlich höher aus als die von der Staatsanwaltschaft geforderten 15 Jahre Haft. Han werde die Entscheidung "demütig akzeptieren", sagte er.

Briten und Dänen beraten über Arktis-Sicherheit

Kopenhagen/London - Als Reaktion auf die Grönland-Krise haben Großbritannien und Dänemark Verteidigungsgespräche für Mittwoch angekündigt, die sich auf die Sicherheit in der Arktis konzentrieren sollen. Der britische Verteidigungsminister John Healey reist dazu nach Kopenhagen, so sein Ministerium. Bei den Gesprächen soll es darum gehen, wie die europäischen Nationen die Sicherheit im sogenannten "hohen Norden" - dem europäischen Teil der Arktis einschließlich Grönlands - verstärken können.

US-Armee beschlagnahmte weiteren Öltanker in der Karibik

Washington/Caracas - Die US-Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren Öltanker in der Karibik beschlagnahmt. Marineinfanteristen und Marinesoldaten hätten den Tanker "Sagitta" ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Süd-Kommandos der US-Streitkräfte (Southcom) am Dienstag im Onlinedienst X. Das Schiff habe gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen, hieß es zur Begründung.

Mindestens vier Tote bei Überschwemmungen in Tunesien

Tunis - Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in Tunesien nach Behördenangaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen sind die Regionen Monastir und Nabeul im Osten des Landes sowie die Umgebung der Hauptstadt Tunis, wie der Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Regionen verzeichneten demnach die stärksten Jänner-Regenfälle seit mindestens 75 Jahren. So fielen in der Stadt Sajada in wenigen Stunden 250 Liter Regen pro Quadratmeter.

