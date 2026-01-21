Trump spricht in Davos - Europäer hoffen auf Treffen

Davos - US-Präsident Donald Trump ist mit Verspätung zum Weltwirtschaftsforum in Davos aufgebrochen. Nachdem die Präsidentenmaschine wegen eines technischen Problems umkehren musste, startete er am Mittwoch gegen 06.00 Uhr MEZ mit einem neuen Flugzeug in Richtung Schweiz, berichtete ein AFP-Journalist an Bord der Maschine. Auf die Rede blickt angesichts seiner Annexionsideen für Grönland, Zollankündigungen gegen Verbündete und Pläne für einen "Friedensrat" wohl die ganze Welt.

US-Grönland-Zölle würden auch Österreichs Wirtschaft schaden

Wien - Die von US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland angedrohten Zölle würden nicht direkt für Österreich gelten, sich aber auf das Wirtschaftswachstum hierzulande auswirken. Kurzfristig würden die Wertschöpfungsverluste bei 0,02 Prozent liegen, langfristig könnte der Rückgang 0,15 Prozent betragen, geht aus einer Analyse der Österreichischen Nationalbank (OeNB) hervor. Am stärksten betroffen wären demnach die Branchen Metallherstellung, chemische Erzeugnisse und Bergbau.

Totes Baby im Burgenland: Laut Obduktion Tötungsdelikt

Nickelsdorf - Das Neugeborene, das am Sonntag tot am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, dürfte getötet worden sein. Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen lebend geboren wurde und unter Fremdeinwirkung zu Tode kam, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch auf APA-Anfrage. Todesursache war demnach ein Schädel-Hirn-Trauma.

Regierung: Verwaltungsstrafen für "Integrationsverweigerer"

Wien - Die Bundesregierung will mit verschärften Maßnahmen gegen den Abbruch von Integrationsprogrammen vorgehen. Bei Abbruch von Werte- oder Sprachkursen sowie der Ablehnung einer sogenannten Werte-Charta sollen Strafen von "mehreren Tausend Euro" möglich sein, erklärte ÖVP-Integrationsministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) am Mittwoch vor Journalisten. Auf europäischer Ebene wolle man sich dafür stark machen, dass die Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingestuft wird.

Behörden in Crans-Montana: Verstöße in Bar seit 2018 bekannt

Crans-Montana - Fast drei Wochen nach dem Brand im Westschweizer Skiort Crans-Montana ist mehr über die durch den Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde durchgeführten Kontrollen bekannt geworden. Die Behörden waren seit 2018 über Verstöße des Geschäftsführers der Bar "Le Constellation" informiert. Das Lokal war 2016, 2018 und 2019 dreimal kontrolliert worden. Bei dem Feuer in der Bar waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen und 114 Menschen verletzt worden.

Erfolgreiche Birdlife-Wintervogelzählung

Wien - Birdlife Österreich freut sich über einen Teilnahmerekord an ihrer jüngsten Wintervogelzählung: Mehr als 33.000 Naturbegeisterte haben heuer eine Stunde ihrer Zeit geopfert - das ist rund ein Viertel mehr als im letzten Jahr, hieß es am Mittwoch. Den ersten Platz als häufigster Wintervogel im Siedlungsraum sicherte sich die Kohlmeise, gefolgt von Haussperling und Feldsperling.

Südkoreas Ex-Ministerpräsident zu 23 Jahren Haft verurteilt

Seoul - Südkoreas Ex-Ministerpräsident Han Duck-soo ist wegen seiner Schlüsselrolle in einem Staatsstreich im Dezember 2024 zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Bezirksgericht in Seoul befand, dass Han den damaligen Präsidenten Yoon Suk-yeol beim Verhängen des Kriegsrechts unterstützte. Das erstinstanzliche Urteil fiel mit 23 Jahren deutlich höher aus als die von der Staatsanwaltschaft geforderten 15 Jahre Haft. Han werde die Entscheidung "demütig akzeptieren", sagte er.

