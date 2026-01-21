Trump nach technischem Zwischenfall auf dem Weg nach Davos

Davos - Angesichts seiner Annexionsideen für Grönland, Zollankündigungen gegen Verbündete und Pläne für einen "Friedensrat" blickt wohl die ganze Welt auf die Rede von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Auf dem Weg zum WEF musste Trumps Flugzeug jedoch wegen eines technischen Problems umkehren, weshalb er mit rund dreistündiger Verspätung in Davos eintreffen werde, so US-Finanzminister Scott Bessent.

Von der Leyen sieht EU und USA wegen Grönland am Scheideweg

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht die transatlantischen Beziehungen wegen des Grönland-Konflikts an einem kritischen Punkt. "Wir stehen an einem Scheideweg", so von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg. Europa bevorzuge Dialog und Lösungen, aber sei uneingeschränkt bereit zu handeln, sollte das nötig sein. "Geeint, schnell, entschlossen", betonte sie. Die EU sei bereit, sich gegen jede Form von Zwang zu verteidigen, sagte EU-Ratspräsident Ant�nio Costa.

Totes Baby im Burgenland: Laut Obduktion Tötungsdelikt

Nickelsdorf - Das Neugeborene, das am Sonntag tot am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, dürfte getötet worden sein. Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen lebend geboren wurde und unter Fremdeinwirkung zu Tode kam, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch auf APA-Anfrage. Todesursache war demnach ein Schädel-Hirn-Trauma.

Mordermittlungen gegen unbekannt nach Gewalttat in Linz

Linz - Nach einer tödlichen Gewalttat an einem 49-jährigen Linzer hält sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nach wie vor äußerst bedeckt. Der Mann war am Montag gefesselt und übel zugerichtet in seiner Wohnung gefunden worden, die Tat dürfte sich in der Nacht auf Sonntag ereignet haben. Von einer heißen Spur oder einem Verdächtigen war auch am Mittwoch nichts bekannt.

EU-Parlament entscheidet über Mercosur-Abkommen

Straßburg - Das Europaparlament entscheidet am Mittwoch ab 12.00 Uhr, ob die Abgeordneten im Streit um das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten den Europäischen Gerichtshof (EuGH) anrufen. Der Antrag geht auf Abgeordnete aus Frankreich zurück, wo das Abkommen auf breite Ablehnung stößt. Eine Überprüfung am EuGH würde die Ratifizierung des Abkommens wohl um mehr als ein Jahr verzögern.

Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen

Innsbruck - Bei den Tiroler Schützen werden auch künftig keine Frauen am Gewehr mitmarschieren. Die Mitglieder des Bundes der Tiroler Schützenkompanien entschieden dies mit einer Mehrheit von 86,96 Prozent in einer geheimen Briefwahl, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Dieser nun gefasste "Grundsatzbeschluss" muss nun von allen Kompanien mitgetragen werden. Der Abstimmung waren Anträge zweier Tiroler Kompanien vorausgegangen, die sich für Frauen am Gewehr ausgesprochen hatten.

Regierung: Verwaltungsstrafen für "Integrationsverweigerer"

Wien - Die Bundesregierung will mit verschärften Maßnahmen gegen den Abbruch von Integrationsprogrammen vorgehen. Bei Abbruch von Werte- oder Sprachkursen sowie der Ablehnung einer sogenannten Werte-Charta sollen Strafen von "mehreren Tausend Euro" möglich sein, erklärte ÖVP-Integrationsministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) am Mittwoch vor Journalisten. Auf europäischer Ebene wolle man sich dafür stark machen, dass die Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingestuft wird.

Behörden in Crans-Montana: Verstöße in Bar seit 2018 bekannt

Crans-Montana - Fast drei Wochen nach dem Brand im Westschweizer Skiort Crans-Montana ist mehr über die durch den Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde durchgeführten Kontrollen bekannt geworden. Die Behörden waren seit 2018 über Verstöße des Geschäftsführers der Bar "Le Constellation" informiert. Das Lokal war 2016, 2018 und 2019 dreimal kontrolliert worden. Bei dem Feuer in der Bar waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen und 114 Menschen verletzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red