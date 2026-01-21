Regierung: Verwaltungsstrafen für "Integrationsverweigerer"

Wien - Die Bundesregierung will mit verschärften Maßnahmen gegen den Abbruch von Integrationsprogrammen vorgehen. Bei Abbruch von Werte- oder Sprachkursen sowie der Ablehnung einer sogenannten Werte-Charta sollen Strafen von "mehreren Tausend Euro" möglich sein, erklärte ÖVP-Integrationsministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) am Mittwoch vor Journalisten. Auf europäischer Ebene wolle man sich dafür stark machen, dass die Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingestuft wird.

EU-Parlament verweist Mercosur-Abkommen an EuGH

Straßburg - Das EU-Parlament blockiert die Ratifizierung des umstrittenen EU-Mercosur-Abkommens: Der Vorschlag, ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs zur Vereinbarkeit der Abkommen mit den EU-Verträgen einzuholen, wurde mit knapper Mehrheit angenommen. Während die EU-Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, NEOS ankündigten, mehrheitlich dagegen stimmen zu wollen, waren FPÖ und Grüne für die Prüfung. Das Ratifizierungsverfahren dürfte vorerst gestoppt sein.

Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen

Innsbruck - Bei den Tiroler Schützen werden auch künftig keine Frauen am Gewehr mitmarschieren. Die Mitglieder des Bundes der Tiroler Schützenkompanien entschieden dies mit einer Mehrheit von 86,96 Prozent in einer geheimen Briefwahl, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Dieser nun gefasste "Grundsatzbeschluss" muss nun von allen Kompanien mitgetragen werden. Der Abstimmung waren Anträge zweier Tiroler Kompanien vorausgegangen, die sich für Frauen am Gewehr ausgesprochen hatten.

Von der Leyen sieht EU und USA wegen Grönland am Scheideweg

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht die transatlantischen Beziehungen wegen des Grönland-Konflikts an einem kritischen Punkt. "Wir stehen an einem Scheideweg", so von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg. Europa bevorzuge Dialog und Lösungen, aber sei uneingeschränkt bereit zu handeln, sollte das nötig sein. "Geeint, schnell, entschlossen", betonte sie. Die EU sei bereit, sich gegen jede Form von Zwang zu verteidigen, sagte EU-Ratspräsident Ant�nio Costa.

Mediziner fordern auch Nikotinbeutelverbot in Tabak-Novelle

Wien - Am letzten Tag der Begutachtungsfrist zur Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes (TNRSG) am Mittwoch waren vorerst rund 30 Stellungnahmen eingelangt. Kritik aus Sicht des Gesundheitsschutzes kam von Ärztinnen und Ärzten und etwa der Krebshilfe. Zusätzlich gefordert werden unter anderem ein Verbot von Nikotinbeuteln und strengere Zulassungsregeln. Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) begrüßte indes das enthaltene Verbot von Einweg-E-Zigaretten.

Putin trifft am Donnerstag US-Sondergesandten Witkoff

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin plant nach Angaben Moskaus für Donnerstag ein Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werde ihn begleiten, sagte Witkoff dem Sender CNBC am Mittwoch. "Wir planen, über Frieden, die Ukraine und Russland zu sprechen", so Witkoff. Nach dem Treffen mit Putin plant Witkoff auch Gespräche mit der ukrainischen Seite. Wann diese stattfinden, teilte er nicht mit.

Verpflichtende Sommerschule ist nun fix

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch die Verpflichtung zum Besuch einer Sommerschule für Jugendliche mit mangelnden Deutsch-Kenntnissen beschlossen. Dass gleichzeitig den Schulen die Möglichkeit geboten wird, statt Deutschförderklassen alternative Modelle einzusetzen, nahmen die Freiheitlichen als Begründung für ihre Ablehnung der Novelle. Die Grünen stimmten zwar zu, ärgerten sich aber über einen Beschluss aus dem Vorjahr, der Personalvertretern höhere Zulagen bringen soll.

Sechs Jahre Haft im Prozess um Meidlinger Gewaltattacke

Wien - Im Prozess um einen gewalttätigen Angriff auf arabisch aussehende Männer am 7. Juli 2024 am Bahnhof Meidling in Wien hat am Mittwoch der mutmaßliche Haupttäter sechs Jahre Haft ausgefasst. Der 25-Jährige wurde wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung als Anstifter und wegen gemeinschaftlicher schwerer Gewalt als Mittäter verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, er meldete volle Berufung an.

