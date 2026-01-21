Trump will "sofortige Verhandlungen" zur Übernahme Grönlands

Davos - US-Präsident Donald Trump hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands gefordert. Grönland liege an einem strategisch wichtigen Ort und sei unverteidigt, bekräftigte Trump. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Ein Kauf durch die USA würde die Sicherheit der NATO erhöhen und sei keine Bedrohung für das Bündnis.

Von der Leyen sieht EU und USA wegen Grönland am Scheideweg

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht die transatlantischen Beziehungen wegen des Grönland-Konflikts an einem kritischen Punkt. "Wir stehen an einem Scheideweg", so von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg. Europa bevorzuge Dialog und Lösungen, aber sei uneingeschränkt bereit zu handeln, sollte das nötig sein. "Geeint, schnell, entschlossen", betonte sie. Die EU sei bereit, sich gegen jede Form von Zwang zu verteidigen, sagte EU-Ratspräsident Ant�nio Costa.

EU-Parlament verweist Mercosur-Abkommen an EuGH

Straßburg - Das EU-Parlament blockiert die Ratifizierung des umstrittenen EU-Mercosur-Abkommens: Der Vorschlag, ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs zur Vereinbarkeit der Abkommen mit den EU-Verträgen einzuholen, wurde mit knapper Mehrheit angenommen. Das Ratifizierungsverfahren ist damit vorerst gestoppt, allerdings könnte die EU-Kommission den Handelspakt dennoch vorläufig in Kraft setzen.

Regierung: Verwaltungsstrafen für "Integrationsverweigerer"

Wien - Die Bundesregierung will mit verschärften Maßnahmen gegen den Abbruch von Integrationsprogrammen vorgehen. Bei Abbruch von Werte- oder Sprachkursen sowie der Ablehnung einer sogenannten Werte-Charta sollen Strafen von "mehreren Tausend Euro" möglich sein, erklärte ÖVP-Integrationsministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) am Mittwoch vor Journalisten. Auf europäischer Ebene wolle man sich dafür stark machen, dass die Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingestuft wird.

Österreichs Emissionen sinken 2024 um drei Prozent

Wien/EU-weit/Brüssel - Einen Rückgang der Treibhausgase (THG) in Österreich von minus drei Prozent bzw. zwei Millionen Tonnen CO2-Äquivalent im Vergleich zu 2023 hat die THG-Inventur des Umweltbundesamts ergeben. 2024 wird damit ein Wert in der Höhe von 66,6 Millionen Tonnen erreicht. Als Gründe für den "positiven Trend" nannte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) neben der negativen Industrieproduktion und Wetterlage, dass auch CO2-Bepreisung oder Ausbau erneuerbarer Energie Wirkung zeigen.

Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen

Innsbruck - Bei den Tiroler Schützen werden auch künftig keine Frauen am Gewehr mitmarschieren. Die Mitglieder des Bundes der Tiroler Schützenkompanien entschieden dies mit einer Mehrheit von 86,96 Prozent in einer geheimen Briefwahl, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Dieser nun gefasste "Grundsatzbeschluss" muss nun von allen Kompanien mitgetragen werden. Der Abstimmung waren Anträge zweier Tiroler Kompanien vorausgegangen, die sich für Frauen am Gewehr ausgesprochen hatten.

Mediziner fordern auch Nikotinbeutelverbot in Tabak-Novelle

Wien - Am letzten Tag der Begutachtungsfrist zur Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes (TNRSG) am Mittwoch waren vorerst rund 30 Stellungnahmen eingelangt. Kritik aus Sicht des Gesundheitsschutzes kam von Ärztinnen und Ärzten und etwa der Krebshilfe. Zusätzlich gefordert werden unter anderem ein Verbot von Nikotinbeuteln und strengere Zulassungsregeln. Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) begrüßte indes das enthaltene Verbot von Einweg-E-Zigaretten.

Putin trifft am Donnerstag US-Sondergesandten Witkoff

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin plant nach Angaben Moskaus für Donnerstag ein Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werde ihn begleiten, sagte Witkoff dem Sender CNBC am Mittwoch. "Wir planen, über Frieden, die Ukraine und Russland zu sprechen", so Witkoff. Nach dem Treffen mit Putin plant Witkoff auch Gespräche mit der ukrainischen Seite. Wann diese stattfinden, teilte er nicht mit.

Wiener Börse notiert mit schwächerer Tendenz

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel erneut im Minusbereich gezeigt. Der ATX notierte mit einem Rückgang von 0,47 Prozent bei 5.345 Punkten. Der heimische Leitindex steht damit bereits vor seinem 4. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen weiter abwärts. Tiefrot tendierten die Versicherungswerte. Vienna Insurance fielen um 3,8 Prozent. UNIQA kamen um 3,1 Prozent zurück.

red