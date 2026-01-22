Spionage-Prozess gegen Egisto Ott startet am Donnerstag

Wien - Am Wiener Straflandesgericht startet am Donnerstag der größte Spionage-Prozess, der in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich verhandelt worden ist. Dem ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Egisto Ott, wird Amtsmissbrauch und nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe. Am Gericht rechnet man mit enormem, internationalem Medieninteresse.

EU-Sondergipfel zu Grönland in Brüssel

EU-weit/Brüssel/Washington - Im Zusammenhang mit den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüchen auf Grönland treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU Donnerstagabend ab 19.00 Uhr zu einem Sondergipfel in Brüssel. Dabei soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Auch ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat seine Teilnahme angekündigt. Das Meeting findet trotz des Mittwochabend erzielten Rahmenabkommens zwischen Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezüglich Grönlands statt.

"Friedensrat" Trumps soll in Davos unterzeichnet werden

Davos - Der von US-Präsident Donald Trump initiierte "Friedensrat" soll am Donnerstag Gestalt annehmen. Das Gründungsdokument für das Gremium soll nach US-Plänen bei einer Zeremonie am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in Trumps Anwesenheit unterzeichnet werden. Der "Friedensrat" soll Trumps Vorstellungen zufolge internationale Konflikte beilegen - und zwar laut Charta ausdrücklich in Konkurrenz zu den Vereinten Nationen.

Auszeit-WGs für Intensivtäter unter 14 ab Frühling in Wien

Wien - Wien will im Frühling ein Pilotprojekt zur geschlossenen Unterbringung von strafunmündigen Intensivtäterinnen und -tätern starten. Wie die Magistratsabteilung für Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) entsprechende APA-Recherchen bestätigte, befindet sich ein Konzept nun in der genaueren Ausarbeitung. Eckpunkte stehen schon jetzt fest. Demnach sollen strafunmündige Jugendliche bei hoher Selbst- und Fremdgefährdung bis zu sechs Wochen in einer "Auszeit-WG" angehalten werden können.

Junge Mutter in Nizza erschossen - Baby bleibt unverletzt

Nizza - Im südfranzösischen Nizza ist eine junge Mutter am Steuer ihres Autos von Unbekannten erschossen worden, während sie mit ihrem Baby unterwegs war. Das Baby sei unverletzt geblieben, sagte Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi, der von einer "abscheulichen Tat" und von "Barbarei" sprach. Es seien Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet worden, berichtete die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft.

Bisher älteste Höhlenkunst der Welt in Indonesien entdeckt

Brisbane/Jakarta - Ein Handabdruck in einer Kalksteinhöhle in Indonesien ist nach Angaben von Forschenden das älteste bisher bekannte Höhlenkunstwerk der Welt. Das Fragment einer 14 mal 10 Zentimeter großen Hand-Schablone wurde auf ein Mindestalter von etwa 67.800 Jahren datiert und übertrifft einen früheren Rekordfund aus Sulawesi aus dem Jahr 2024 damit um mehr als 15.000 Jahre.

Die Nominierungen für die Oscars werden bekanntgegeben

Hollywood/Wien - In Hollywood werden am Donnerstagnachmittag (nach mitteleuropäischer Zeit) die Nominierungen für die heurigen Oscars in 24 Sparten bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen etwa "One Battle After Another", "Hamnet", "Marty Supreme", "Sentimental Value" oder "Wicked: Teil 2". Aber auch Österreich kann auf eine Nennung in der einen oder anderen Kategorie hoffen. So hat der heimische Regisseur Richard Ladkani mit "Yanuni" Chancen auf eine Nominierung bei den Dokumentarfilmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red