Spionage-Prozess gegen Egisto Ott hat begonnen

Wien - Am Donnerstag hat am Wiener Landesgericht mit der Verhandlung gegen Egisto Ott der größte Spionage-Prozess begonnen, der in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich verhandelt worden ist. Der Anklagevortrag verzögerte sich allerdings um einige Minuten, da es PC-Probleme gab. Dem früheren Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wird Amtsmissbrauch und nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands vorgeworfen.

Kubaner in Gewahrsam von US-Einwanderungsbehörde getötet

Washington - Der Tod eines Kubaners in einer Haftanstalt der US-Einwanderungsbehörde (ICE) wird laut einem gerichtsmedizinischem Befund als Tötung eingestuft. Der 55 Jahre alte Mann sei aufgrund von Druck auf Hals und Oberkörper erstickt, berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf den Bericht der Gerichtsmedizin El Paso im US-Staat Texas. Die rechtsmedizinischen Ergebnisse stehen damit im Widerspruch zu Aussagen von ICE, wonach der 55-jährige durch Suizid gestorben sein soll.

Pensionistin in Wiener Heim getötet

Wien - Eine 87-Jährige ist am Dienstag in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling tot aufgefunden worden. Aufgrund der Spuren konnte ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Dieser Verdacht wurde nun durch eine am Mittwochabend durchgeführte Obduktion bestätigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut dem vorläufigen Ergebnis des Gerichtsmediziners ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Weitere Firma muss Säuglingsnahrung wegen Toxin zurückrufen

Paris - Nach dem Schweizer Lebensmittelriesen Nestl� hat nun auch der französische Milchindustriekonzern Lactalis am Mittwoch eine groß angelegte Rückrufaktion von Säuglingsnahrung in mehreren Ländern gestartet, weil diese möglicherweise das Toxin Cereulid enthalten könnte. Betroffen seien sechs Chargen der Marke "Picot". Die französischen Behörden stellten eine Verbindung zwischen den beiden Fällen her. Demnach liegt die Ursache bei einem Hersteller in China.

EU-Sondergipfel zu Grönland in Brüssel

EU-weit/Brüssel/Washington - Im Zusammenhang mit den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüchen auf Grönland treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU Donnerstagabend ab 19.00 Uhr zu einem Sondergipfel in Brüssel. Dabei soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Auch ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat seine Teilnahme angekündigt. Das Meeting findet trotz des Mittwochabend erzielten Rahmenabkommens zwischen Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezüglich Grönlands statt.

Eingebrochene Eisläuferinnen am Irrsee gerettet

Vöcklabruck - Zwei Eisläuferinnen sind am späten Mittwochnachmittag am Irrsee im Bezirk Vöcklabruck eingebrochen. Bergeversuche mit einem Stand-up-Paddelboard bzw. einem Boot scheiterten. Schließlich wurden die Frauen von der Crew eines Rettungshubschraubers hochgezogen, berichteten die Polizei und die Feuerwehr Zell am Moos. Die 56- und die 49-Jährige wurden ins Spital eingeliefert.

Überschwemmungen in Griechenland - Zwei Menschen sterben

Athen - Heftige Regenfälle haben in Teilen Griechenlands zu Überschwemmungen geführt - mindestens zwei Menschen starben. Das berichteten griechische Medien am Donnerstag. In der südlichen Ägäis herrschten Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde, sagte eine Meteorologin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ERTNews). Der Fährverkehr brach zusammen.

Rund 3.000 Wohnblöcke in Kiew weiter ohne Heizung

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach russischen Luftangriffen Anfang dieser Woche rund 3.000 Wohnblöcke weiter ohne Heizung. Dies teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der Nacht auf Donnerstag seien jedoch 227 weiter Gebäude wieder an die Versorgung angeschlossen worden.

