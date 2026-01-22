Spionage-Prozess gegen Egisto Ott hat begonnen

Wien - Am Donnerstag hat am Wiener Landesgericht mit der Verhandlung gegen Egisto Ott der größte heimische Spionage-Prozess der vergangenen Jahrzehnte begonnen. Der Staatsanwalt sparte in seinem Anklagevortrag nicht mit harten Worten. Ott habe "vereinfacht gesagt Landesverrat" begangen. Zum einen waren dafür laut Staatsanwalt finanzielle Motive, zum anderen beruflicher Frust ausschlaggebend.

Pensionistin in Wiener Heim getötet

Wien - Eine 87-Jährige ist am Dienstag in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling tot aufgefunden worden. Aufgrund der Spuren konnte ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Dieser Verdacht wurde nun durch eine am Mittwochabend durchgeführte Obduktion bestätigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut dem vorläufigen Ergebnis des Gerichtsmediziners ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Kubaner in Gewahrsam von US-Einwanderungsbehörde getötet

Washington - Der Tod eines Kubaners in einer Haftanstalt der US-Einwanderungsbehörde (ICE) wird laut einem gerichtsmedizinischem Befund als Tötung eingestuft. Der 55 Jahre alte Mann sei aufgrund von Druck auf Hals und Oberkörper erstickt, berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf den Bericht der Gerichtsmedizin El Paso im US-Staat Texas. Die rechtsmedizinischen Ergebnisse stehen damit im Widerspruch zu Aussagen von ICE, wonach der 55-jährige durch Suizid gestorben sein soll.

Behinderte haben deutlich weniger Einkommen

Wien - Menschen mit Behinderungen haben ein deutlich geringeres Einkommen als Personen ohne entsprechende Einschränkungen und sind auch öfter armutsgefährdet. Das zeigt ein aktueller Bericht der "Statistik Austria" im Auftrag des Sozialministeriums. Zudem sind ihre Wohnverhältnisse öfter schlecht und sie haben eine höhere Arbeitslosenrate. Die Akademiker-Quote unter Behinderten ist deutlich geringer.

EU-Sondergipfel zu Grönland in Brüssel

EU-weit/Brüssel/Washington - Im Zusammenhang mit den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüchen auf Grönland treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU Donnerstagabend ab 19.00 Uhr zu einem Sondergipfel in Brüssel. Dabei soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Auch ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker hat seine Teilnahme angekündigt. Das Meeting findet trotz des Mittwochabend erzielten Rahmenabkommens zwischen Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezüglich Grönlands statt.

Überschwemmungen in Griechenland - Zwei Menschen sterben

Athen - Heftige Regenfälle haben in Teilen Griechenlands zu Überschwemmungen geführt - mindestens zwei Menschen starben. Das berichteten griechische Medien am Donnerstag. In der südlichen Ägäis herrschten Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde, sagte eine Meteorologin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ERTNews). Der Fährverkehr brach zusammen.

Rund 3.000 Wohnblöcke in Kiew weiter ohne Heizung

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach russischen Luftangriffen Anfang dieser Woche rund 3.000 Wohnblöcke weiter ohne Heizung. Dies teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der Nacht auf Donnerstag seien jedoch 227 weiter Gebäude wieder an die Versorgung angeschlossen worden. Bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Region Odessa wurde den Behörden zufolge ein 17-Jähriger getötet.

Weitere Firma muss Säuglingsnahrung wegen Toxin zurückrufen

Paris - Nach dem Schweizer Lebensmittelriesen Nestl� hat nun auch der französische Milchindustriekonzern Lactalis am Mittwoch eine groß angelegte Rückrufaktion von Säuglingsnahrung in mehreren Ländern gestartet, weil diese möglicherweise das Toxin Cereulid enthalten könnte. Betroffen seien sechs Chargen der Marke "Picot". Die französischen Behörden stellten eine Verbindung zwischen den beiden Fällen her. Demnach liegt die Ursache bei einem Hersteller in China.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red