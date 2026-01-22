Pensionistin in Wiener Heim getötet

Wien - Eine 87-Jährige ist am Dienstag in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling tot aufgefunden worden. Aufgrund der Spuren konnte ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Dieser Verdacht wurde nun durch eine am Mittwochabend durchgeführte Obduktion bestätigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut dem vorläufigen Ergebnis des Gerichtsmediziners ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Trump gründete umstrittenen "Friedensrat"

Davos/Washington - Donald Trump hat seinen umstrittenen "Friedensrat" ins Leben gerufen. Der US-Präsident unterzeichnete auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos ein Gründungsdokument für das Gremium, in dem Kritiker einen Angriff auf die Vereinten Nationen sehen. "Wir werden Frieden in der Welt haben - und das wird einfach großartig sein!", sagte Trump. Unter den ersten Unterzeichnern war neben Ungarn überraschend auch ein weiteres EU-Mitglied Bulgarien.

EU-Gegenmaßnahmen gegen US-Zölle vorerst vom Tisch

EU-weit/Brüssel/Washington - Im Zusammenhang mit den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüchen auf Grönland treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend zu einem Sondergipfel in Brüssel. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat seine Teilnahme angekündigt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus diplomatischen Kreisen wird die EU keinen Auftrag zur Vorbereitung von Anti-Zwangs-Maßnahmen gegen mögliche US-Zölle geben.

Rund 3.000 Wohnblöcke in Kiew weiter ohne Heizung

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach russischen Luftangriffen Anfang dieser Woche rund 3.000 Wohnblöcke weiter ohne Heizung. Dies teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der Nacht auf Donnerstag seien jedoch 227 weiter Gebäude wieder an die Versorgung angeschlossen worden. Bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Region Odessa wurde den Behörden zufolge ein 17-Jähriger getötet.

Behinderte haben deutlich weniger Einkommen

Wien - Menschen mit Behinderungen haben ein deutlich geringeres Einkommen als Personen ohne entsprechende Einschränkungen und sind auch öfter armutsgefährdet. Das zeigt ein aktueller Bericht der "Statistik Austria" im Auftrag des Sozialministeriums. Zudem sind ihre Wohnverhältnisse öfter schlecht und sie haben eine höhere Arbeitslosenrate. Die Akademiker-Quote unter Behinderten ist deutlich geringer.

Mercosur-Abkommen soll im März vorläufig in Kraft treten

Brüssel - Das EU-Mercosur-Abkommen soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters trotz der Anrufung des Europäischen Gerichtshofs voraussichtlich im März vorläufig in Kraft treten. "Das EU-Mercosur-Abkommen soll vorläufig angewendet werden, wenn der erste Mercosur-Staat ratifiziert hat", sagte ein EU-Diplomat am Donnerstag zu Reuters. "Das wird wohl Paraguay im März sein."

Spenden an SOS-Kinderdorf 2025 um 14 Prozent eingebrochen

Wien - Die vorläufigen Spendeneinnahmen von SOS-Kinderdorf Österreich für das Vorjahr liegen 14 Prozent unter jenen von 2024. Das ist ein Rückgang um 4,2 Millionen Euro. Ab September waren zahlreiche alte Vorwürfe gegen Betreuer in heimischen Kinderdorf-Einrichtungen bekanntgeworden. Seither kamen 107 Meldungen über mögliche Kindeswohlgefährdungen und Kinderschutzverletzungen hinzu. Zudem gibt es eine neue Sonderuntersuchung am Standort Wien, teilte SOS-Kinderdorf am Donnerstag mit.

"e-Health-Vereinbarung" soll neue E-Card-Services bringen

Wien - Der Dachverband der Sozialversicherungsträger und die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) haben eine Vereinbarung zum Ausbau der Leistungen des E-Card-Systems geschlossen. Die sogenannte "Zukunftsvereinbarung e-Health" definiert den Pfad für neue Services bis 2030. Vorgesehen sind etwa Neuerungen bei der e-Zuweisung, eine e-Verordnung und auch ein e-Terminservice bei niedergelassenen Ärzten und Gruppenpraxen. Bei der Präsentation am Donnerstag lobten beide Seiten den Pakt.

