Pensionistin in Wiener Heim getötet

Wien - Eine 87-Jährige ist am Dienstag in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling tot aufgefunden worden. Aufgrund der Spuren konnte ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Dieser Verdacht wurde nun durch eine am Mittwochabend durchgeführte Obduktion bestätigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut dem vorläufigen Ergebnis des Gerichtsmediziners ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Mercosur-Abkommen soll im März vorläufig in Kraft treten

Brüssel - Das EU-Mercosur-Abkommen kann nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters trotz der Anrufung des Europäischen Gerichtshofs voraussichtlich im März vorläufig in Kraft treten. "Das EU-Mercosur-Abkommen soll vorläufig angewendet werden, wenn der erste Mercosur-Staat ratifiziert hat", sagte ein EU-Diplomat am Donnerstag zu Reuters. "Das wird wohl Paraguay im März sein."

Trump gründete umstrittenen "Friedensrat"

Davos/Washington - Donald Trump hat seinen umstrittenen "Friedensrat" ins Leben gerufen. Der US-Präsident unterzeichnete am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ein Gründungsdokument für das Gremium, in dem Kritiker einen Angriff auf die UNO sehen. "Wir werden Frieden in der Welt haben - und das wird einfach großartig sein!", sagte Trump. Unter den Unterzeichnern war neben Ungarn überraschend auch ein weiteres EU-Mitglied: Bulgarien. Russland will dafür eingefrorene Gelder nutzen.

Mehrere Verletzte bei Kollision von Zug mit Kran in Spanien

Madrid - Nach zwei tödlichen Zugsunglücken in Spanien seit Sonntag hat sich ein weiterer Unfall auf einer Bahnstrecke mit mehreren Leichtverletzten ereignet. Bei der Kollision eines Pendlerzuges mit einem Kran im Südosten Spaniens seien mehrere Menschen leicht verletzt worden, teilte das spanische Bahnunternehmen Renfe am Donnerstag mit.

EU-Gegenmaßnahmen gegen US-Zölle vorerst vom Tisch

EU-weit/Brüssel/Washington - Im Zusammenhang mit den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüchen auf Grönland treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend zu einem Sondergipfel in Brüssel. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat seine Teilnahme angekündigt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus diplomatischen Kreisen wird die EU keinen Auftrag zur Vorbereitung von Anti-Zwangs-Maßnahmen gegen mögliche US-Zölle geben.

Rund 3.000 Wohnblöcke in Kiew weiter ohne Heizung

Kiew (Kyjiw) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach russischen Luftangriffen Anfang dieser Woche rund 3.000 Wohnblöcke weiter ohne Heizung. Dies teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der Nacht auf Donnerstag seien jedoch 227 weiter Gebäude wieder an die Versorgung angeschlossen worden. Bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Region Odessa wurde den Behörden zufolge ein 17-Jähriger getötet.

Behinderte haben deutlich weniger Einkommen

Wien - Menschen mit Behinderungen haben ein deutlich geringeres Einkommen als Personen ohne entsprechende Einschränkungen und sind auch öfter armutsgefährdet. Das zeigt ein aktueller Bericht der "Statistik Austria" im Auftrag des Sozialministeriums. Zudem sind ihre Wohnverhältnisse öfter schlecht und sie haben eine höhere Arbeitslosenrate. Die Akademiker-Quote unter Behinderten ist deutlich geringer.

"e-Health-Vereinbarung" soll neue E-Card-Services bringen

Wien - Der Dachverband der Sozialversicherungsträger und die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) haben eine Vereinbarung zum Ausbau der Leistungen des E-Card-Systems geschlossen. Die sogenannte "Zukunftsvereinbarung e-Health" definiert den Pfad für neue Services bis 2030. Vorgesehen sind etwa Neuerungen bei der e-Zuweisung, eine e-Verordnung und auch ein e-Terminservice bei niedergelassenen Ärzten und Gruppenpraxen. Bei der Präsentation am Donnerstag lobten beide Seiten den Pakt.

