Ankläger unterstellt Ott zum Prozessauftakt "Landesverrat"

Wien - Am Donnerstag hat am Wiener Landesgericht mit der Verhandlung gegen Egisto Ott der größte heimische Spionage-Prozess der vergangenen Jahrzehnte begonnen. Der Staatsanwalt sparte in seinem Anklagevortrag nicht mit harten Worten. Ott habe "vereinfacht gesagt Landesverrat" begangen. Zum einen waren dafür laut Staatsanwalt finanzielle Motive, zum anderen beruflicher Frust ausschlaggebend. Ott bekannte sich zu sämtlichen Vorwürfen "nicht schuldig".

Mercosur-Abkommen soll im März vorläufig in Kraft treten

Brüssel - Das EU-Mercosur-Abkommen kann nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters trotz der Anrufung des Europäischen Gerichtshofs voraussichtlich im März vorläufig in Kraft treten. "Das EU-Mercosur-Abkommen soll vorläufig angewendet werden, wenn der erste Mercosur-Staat ratifiziert hat", sagte ein EU-Diplomat am Donnerstag zu Reuters. "Das wird wohl Paraguay im März sein."

Trump gründete umstrittenen "Friedensrat"

Davos/Washington - Donald Trump hat seinen umstrittenen "Friedensrat" ins Leben gerufen. Der US-Präsident unterzeichnete am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ein Gründungsdokument für das Gremium, in dem Kritiker einen Angriff auf die UNO sehen. "Wir werden Frieden in der Welt haben - und das wird einfach großartig sein!", sagte Trump. Unter den Unterzeichnern war neben Ungarn überraschend auch ein weiteres EU-Mitglied: Bulgarien. Russland will dafür eingefrorene Gelder nutzen.

"Neues Gaza": Trump stellt Immobilienprojekt vor

Davos/Washington - US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos seine Pläne für einen Wiederaufbau des Gazastreifens vorgestellt, die auch den Bau luxuriöser Wolkenkratzer mit Blick aufs Mittelmeer vorsehen. "Ich werde in Gaza großen Erfolg haben, das wird ein wunderschöner Anblick", sagte Trump am Donnerstag bei der Gründung seines umstrittenen "Friedensrates". Er sei "im Herzen" immer noch Immobilienunternehmer und sehe im Gazastreifen "ein großartiges Stück Land" am Meer.

Erster KI-gestützter Entlassungsbrief in Tiroler Krankenhaus

St. Johann in Tirol - Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am Donnerstag der österreichweit erste von Künstlicher Intelligenz (KI) gestützte Entlassungsbrief übergeben worden und soll von nun an im Regelbetrieb verwendet werden. Die Texte würden aus vorhandenen Daten automatisch erstellt und in einer Patienten- sowie Arztversion ausgegeben, hieß es bei einer Pressekonferenz. Das Land Tirol förderte das Projekt mit 200.000 Euro, sagte Landesrat Mario Gerber (ÖVP).

Neue Verhandlungsrunde über Ende des Ukraine-Kriegs geplant

Davos - Es kommt offenbar Bewegung in die Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Unmittelbar nach einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Davos und dem Empfang des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml am Donnerstag sollen am Freitag Vertreter aller drei Länder in den Vereinigten Arabischen Emiraten über Friedenslösungen sprechen. Nach Angaben Selenskyjs ist ein trilaterales Treffen geplant.

Michael Strebl ist neuer Vorstand der E-Control

Wien - Der bisherige Wien-Energie-Chef Michael Strebl ist neuer Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control. Strebl ist am späten Donnerstagnachmittag offiziell bestellt worden. Zudem wurde das Vorstandsmandat von Alfons Haber um fünf Jahre verlängert. Die neuen Verträge sollen ab 25. März laufen. Die Kandidaten waren am Donnerstag zu einem Hearing im Wirtschaftsausschuss des Parlaments geladen. Vor allem die FPÖ übte scharfe Kritik am Bestellungsprozess.

Mehrere Verletzte bei Kollision von Zug mit Kran in Spanien

Madrid - Nach zwei tödlichen Zugsunglücken in Spanien seit Sonntag hat sich ein weiterer Unfall auf einer Bahnstrecke mit mehreren Leichtverletzten ereignet. Bei der Kollision eines Zuges mit einem Kran in der Nähe der südöstlichen Hafenstadt Cartagena seien mehrere Menschen leicht verletzt worden, teilte das spanische Bahnunternehmen Renfe am Donnerstag mit. Der Zugverkehr zwischen Cartagena und dem rund eine halbe Stunde Fahrt entfernten Ort Los Nietos sei unterbrochen worden.

Wiener Börse von Grönland-Wende und Ukraine-Signalen beflügelt

Wien - Nach der Rücknahme der angedrohten US-Zölle im Grönland-Streit und positiven Signalen aus den Ukraine-Gesprächen haben die Anleger am Donnerstag bei heimischen Aktien kräftig zugegriffen. Der ATX übersprang dabei erstmals die Hürde von 5.500 Punkten und schloss 2,49 Prozent höher bei 5.544,90 Punkten. Damit verzeichnete der Leitindex den höchsten Tagesgewinn seit April des Vorjahres. Klare Gewinne wurden auch an anderen europäischen Börsen verzeichnet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red