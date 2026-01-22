Ankläger unterstellt Ott zum Prozessauftakt "Landesverrat"

Wien - Am Donnerstag hat am Wiener Landesgericht mit der Verhandlung gegen Egisto Ott der größte heimische Spionage-Prozess der vergangenen Jahrzehnte begonnen. Der Staatsanwalt sparte in seinem Anklagevortrag nicht mit harten Worten. Ott habe "vereinfacht gesagt Landesverrat" begangen. Zum einen waren dafür laut Staatsanwalt finanzielle Motive, zum anderen beruflicher Frust ausschlaggebend. Ott bekannte sich zu sämtlichen Vorwürfen "nicht schuldig".

"Neues Gaza": Trump stellt Immobilienprojekt vor

Davos/Washington - US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos seine Pläne für einen Wiederaufbau des Gazastreifens vorgestellt, die auch den Bau luxuriöser Wolkenkratzer mit Blick aufs Mittelmeer vorsehen. "Ich werde in Gaza großen Erfolg haben, das wird ein wunderschöner Anblick", sagte Trump am Donnerstag bei der Gründung seines umstrittenen "Friedensrates". Er sei "im Herzen" immer noch Immobilienunternehmer und sehe im Gazastreifen "ein großartiges Stück Land" am Meer.

Erster KI-gestützter Entlassungsbrief in Tiroler Krankenhaus

St. Johann in Tirol - Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am Donnerstag der österreichweit erste von Künstlicher Intelligenz (KI) gestützte Entlassungsbrief übergeben worden und soll von nun an im Regelbetrieb verwendet werden. Die Texte würden aus vorhandenen Daten automatisch erstellt und in einer Patienten- sowie Arztversion ausgegeben, hieß es bei einer Pressekonferenz. Das Land Tirol förderte das Projekt mit 200.000 Euro, sagte Landesrat Mario Gerber (ÖVP).

Europäer wollen transatlantisches Bündnis erhalten

Brüssel/Linz - Im Zusammenhang mit den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüchen auf Grönland sind die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammengekommen. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt teil. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus diplomatischen Kreisen wird die EU keinen Auftrag zur Vorbereitung von Anti-Zwangs-Maßnahmen gegen mögliche US-Zölle geben.

Neue Verhandlungsrunde über Ende des Ukraine-Kriegs geplant

Davos - Es kommt offenbar Bewegung in die Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Unmittelbar nach einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Davos und dem Empfang des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml am Donnerstag sollen am Freitag Vertreter aller drei Länder in den Vereinigten Arabischen Emiraten über Friedenslösungen sprechen. Nach Angaben Selenskyjs ist ein trilaterales Treffen geplant.

Michael Strebl ist neuer Vorstand der E-Control

Wien - Der bisherige Wien-Energie-Chef Michael Strebl ist neuer Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control. Strebl ist am späten Donnerstagnachmittag offiziell bestellt worden. Zudem wurde das Vorstandsmandat von Alfons Haber um fünf Jahre verlängert. Die neuen Verträge sollen ab 25. März laufen. Die Kandidaten waren am Donnerstag zu einem Hearing im Wirtschaftsausschuss des Parlaments geladen. Vor allem die FPÖ übte scharfe Kritik am Bestellungsprozess.

Mehrere Verletzte bei Kollision von Zug mit Kran in Spanien

Madrid - Nach zwei tödlichen Zugsunglücken in Spanien seit Sonntag hat sich ein weiterer Unfall auf einer Bahnstrecke mit mehreren Leichtverletzten ereignet. Bei der Kollision eines Zuges mit einem Kran in der Nähe der südöstlichen Hafenstadt Cartagena seien mehrere Menschen leicht verletzt worden, teilte das spanische Bahnunternehmen Renfe am Donnerstag mit. Der Zugverkehr zwischen Cartagena und dem rund eine halbe Stunde Fahrt entfernten Ort Los Nietos sei unterbrochen worden.

Streik an den Ordensspitälern in Oberösterreich

Linz - Bis auf das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz, dessen Betriebsrat die Übernahme der Streikleitung abgelehnt hatte, ist am Donnerstag in allen Ordensspitälern in Oberösterreich offiziell gestreikt worden. Nach Auskunft der Gewerkschaft vida haben 2.000 der 4.000 nicht-ärztlichen Beschäftigten, die im Dienst waren, daran teilgenommen. Laut den Ordensspitälern hatten lediglich 600 Personen ihren Vorgesetzten die Streikteilnahme gemeldet.

