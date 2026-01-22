Europäer wollen transatlantisches Bündnis erhalten

Brüssel - Nach der Wende von US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland sind die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammengekommen. Die Europäer wollen das transatlantische Bündnis erhalten. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sieht die Partnerschaft mit den USA in einer sehr schwierigen Phase. Laut Diplomaten wird die EU keinen Auftrag zur Vorbereitung von Gegenmaßnahmen gegen mögliche US-Zölle geben.

Trump gründete umstrittenen "Friedensrat"

Davos/Washington - Donald Trump hat seinen umstrittenen "Friedensrat" ins Leben gerufen. Der US-Präsident unterzeichnete am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ein Gründungsdokument für das Gremium, in dem Kritiker einen Angriff auf die UNO sehen. "Wir werden Frieden in der Welt haben - und das wird einfach großartig sein!", sagte Trump. Unter den Unterzeichnern war neben Ungarn überraschend auch ein weiteres EU-Mitglied: Bulgarien. Russland will dafür eingefrorene Gelder nutzen.

Aktivistin nach Kirchenprotest in Minnesota festgenommen

Washington/St. Paul (Minnesota) - Im Zuge der Auseinandersetzungen um die Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE im US-Bundesstaat Minnesota ist die Bürgerrechtsaktivistin Nekima Levy Armstrong festgenommen worden. US-Justizministerin Pam Bondi teilte auf X mit, Bundesbeamte hätten Armstrong am Donnerstag wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei einem Protest in einer Kirche in St. Paul verhaftet. Auch eine zweite Aktivistin, Chauntyll Louisa Allen, wurde nach Angaben der Behörden festgenommen.

"Neues Gaza": Trump stellt Immobilienprojekt vor

Davos/Washington - US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos seine Pläne für einen Wiederaufbau des Gazastreifens vorgestellt, die auch den Bau luxuriöser Wolkenkratzer mit Blick aufs Mittelmeer vorsehen. "Ich werde in Gaza großen Erfolg haben, das wird ein wunderschöner Anblick", sagte Trump am Donnerstag bei der Gründung seines umstrittenen "Friedensrates". Er sei "im Herzen" immer noch Immobilienunternehmer und sehe im Gazastreifen "ein großartiges Stück Land" am Meer.

Millionen Amerikaner wappnen sich für großen Wintersturm

Washington - Millionen US-Amerikaner wappnen sich für einen Wintersturm mit Schnee und Eis zum Wochenende. Es soll sich um einen der größten Stürme der vergangenen Jahre handeln, schrieb die "Washington Post" zu den Wetterwarnungen, die auch die Städte New York und Washington betreffen. Dem Sender ABC News zufolge könnten mehr als 120 Millionen Amerikaner betroffen sein - das ist in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten.

Treffen von Putin und Witkoff im Kreml hat begonnen

Davos - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff ist im Kreml von Russlands Präsident Wladimir Putin empfangen worden. Die Gespräche haben begonnen, wie der Kreml auf Telegram mitteilte. Zuletzt hatte der Kremlchef den Vertrauten von US-Präsident Donald Trump Anfang Dezember empfangen. Die fünfstündigen Gespräche damals hatten keinen Durchbruch gebracht. Diesmal soll am Freitag ein Treffen von Russen, Ukrainern und den USA in Abu Dhabi folgen. Moskau hat das aber noch nicht bestätigt.

Erster KI-gestützter Entlassungsbrief in Tiroler Krankenhaus

St. Johann in Tirol - Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am Donnerstag der österreichweit erste von Künstlicher Intelligenz (KI) gestützte Entlassungsbrief übergeben worden und soll von nun an im Regelbetrieb verwendet werden. Die Texte würden aus vorhandenen Daten automatisch erstellt und in einer Patienten- sowie Arztversion ausgegeben, hieß es bei einer Pressekonferenz. Das Land Tirol förderte das Projekt mit 200.000 Euro, sagte Landesrat Mario Gerber (ÖVP).

Michael Strebl ist neuer Vorstand der E-Control

Wien - Der bisherige Wien-Energie-Chef Michael Strebl ist neuer Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control. Strebl ist am späten Donnerstagnachmittag offiziell bestellt worden. Zudem wurde das Vorstandsmandat von Alfons Haber um fünf Jahre verlängert. Die neuen Verträge sollen ab 25. März laufen. Die Kandidaten waren am Donnerstag zu einem Hearing im Wirtschaftsausschuss des Parlaments geladen. Vor allem die FPÖ übte scharfe Kritik am Bestellungsprozess.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red