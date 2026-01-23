EU will Präsenz in der Arktis ausbauen

Brüssel - Die EU will nach den Diskussionen über Grönland mit den USA ihre Präsenz in der Arktis ausbauen. Die Wende von US-Präsident Donald Trump in der Angelegenheit führten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Sondergipfel in Brüssel am Donnerstagabend auf ihr entschiedenes Entgegentreten zurück. Bundeskanzler Christian Stocker (VP) sprach von einem "Schritt in die Deeskalation", der "richtig" sei. Das transatlantische Bündnis wollen die Europäer aufrecht erhalten.

Moskau bestätigt Teilnahme an Ukraine-Treffen in Abu Dhabi

Abu Dhabi/Moskau/Washington - Russland hat nach Gesprächen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml erstmals seine Teilnahme an Verhandlungen mit der Ukraine am Freitag in Abu Dhabi bestätigt. Die russische Delegation werde angeführt vom Chef des Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukow, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow Nachrichtenagenturen in Moskau zufolge.

Ott-Prozess wird fortgesetzt

Wien - Der Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Egisto Ott, und einen mitangeklagten suspendierten Beamten wird am Freitag fortgesetzt. Nachdem Ott am Donnerstag ausführlich zu Wort kam - er bestreitet sämtliche wider ihn erhobenen Vorwürfe - geht es am zweiten Prozesstag mit der Einvernahme des Zweitangeklagten weiter.

Neue US-Firma für TikTok offiziell gegründet

Washington - Das wegen Sorgen um den Einfluss Chinas monatelang vom Aus bedrohte US-Geschäft von TikTok ist offiziell in eine neue Firma überführt worden. Der bisherige Eigentümer Bytedance behält einen Anteil von knapp 20 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS. Auf den Betrieb von Tiktok außerhalb der USA - also auch in Europa - hat das Geschehen keine Auswirkungen. Die Zukunft von TikTok in den USA scheint mit dem Umbau gesichert.

EVN senkt Strompreis ab 1. April

Maria Enzersdorf - Der niederösterreichische Versorger EVN senkt ab 1. April den Strompreis. Am Freitag wurde ein neuer und günstigerer Tarif von durchschnittlich etwa zehn Cent netto pro Kilowattstunde angekündigt. Er habe Gültigkeit für alle Bestands- und Neukunden und enthalte zusätzlich auch einen Rabatt für den Umstieg oder Neuabschluss, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Japans Regierungschefin macht Weg für Neuwahlen frei

Tokio - Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi hat das Unterhaus des Parlaments aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Die Wählerinnen und Wähler sind nun aufgerufen, am 8. Februar über die Besetzung der mächtigen Parlamentskammer abzustimmen. Damit wählen sie indirekt auch die nächste Regierung des Landes. Die nationalkonservative Politikerin Takaichi war erst Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden.

Rot-pinke Wiener Stadtregierung trifft sich zu Klausur

Wien - In Wien treffen sich SPÖ und NEOS am heutigen Freitag zur ersten Regierungsklausur nach der Gemeinderatswahl im Vorjahr. Bei der Sitzung im Rathaus wird die Koalition vor allem über Wirtschaftsthemen beraten. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Starke Wirtschaft - Starkes Wien". Die Tagung ist nicht öffentlich. Die Ergebnisse sollen am frühen Nachmittag in einer Pressekonferenz verkündet werden.

Suche nach Verschütteten nach Erdrutsch in Neuseeland

Auckland - Einen Tag nach einem folgenschweren Erdrutsch auf einem Campingplatz am Mount Maunganui in Neuseeland suchen die Einsatzteams weiter unermüdlich nach möglichen Überlebenden. Mindestens sechs Menschen seien unter den Schlammmassen verschüttet worden, teilte die Polizei in der Früh (Ortszeit) mit. Insgesamt könnten bis zu neun Personen betroffen sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red