Getötete in Wiener Pensionistenheim - Frau erstickt

Wien - Eine 87-Jährige, die am Dienstag tot in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling aufgefunden worden war, wurde offenbar erstickt. Grausiges Detail: Im Hals der Frau fand man ein Schmuckstück. Das bestätigte die Polizei am Freitag. Derzeit finden Befragungen im nahen Umfeld der Seniorin und in dem Pensionistenheim statt. Weitere Informationen gab die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt.

Asyl-Anträge gingen 2025 um 36 Prozent zurück

Wien - 2025 hat Österreich einen deutlichen Rückgang bei den Asylanträgen beschert. Gesamt wurden 16.284 Ansuchen gestellt. Das ist ein Minus von 36 Prozent gegenüber dem Jahr davor und die niedrigste Zahl seit 2020. Hochgerechnet auf die Bevölkerungszahl liegt Österreich damit in der EU an zwölfter Stelle. In der Antragsstatistik an der Spitze stehen heuer Afghanen vor Syrern. Gewährt wurde Asyl bzw. subsidiärer Schutz in 11.384 Fällen. Dazu kamen 1.315 humanitäre Aufenthaltstitel.

Causa Wienwert - Diversion für Ex-ÖVP-Wien-Chef Mahrer

Wien - Richter Michael Radasztics gab dem Antrag von Ex-ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer und seiner Frau auf Diversion gegen Zahlung eines Geldbetrags in der Causa Wienwert statt. Der Ex-Politiker muss rund 46.000 Euro zahlen, seine Frau 17.000 Euro, die belangte PR-Firma 2.500 Euro. Das Ehepaar Mahrer nahm die Entscheidung an. Ein Staatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sah in einer ersten kurzen Stellungnahme keine Gründe, die gegen die Diversion sprechen würden.

5.000 Tote bei Massenprotesten gegen Regime im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei den Massenprotesten im Iran sind Aktivisten zufolge mehr als 5.000 Menschen ums Leben gekommen. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA verifizierte nach eigenen Angaben vom Freitag bisher 5.002 Tote, darunter 4.714 Demonstranten, 207 Staatskräfte, 42 Minderjährige und 39 Unbeteiligte. Weitere 9.787 Todesfälle würden untersucht. Zudem seien rund 26.800 Menschen festgenommen worden, hieß es in dem Bericht bei HRANA.

Prozess gegen militante "Sächsische Separatisten" begonnen

Dresden/Wien - Acht junge Männer stehen seit Freitag in Dresden unter anderem wegen Terrorismusverdachts vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft rechnet sie der militanten Neonazi-Gruppe "Sächsische Separatisten" zu. Deutschlands oberste Anklagebehörde ist überzeugt, dass sie ein "hochverräterisches Unternehmen" gegen die Bundesrepublik Deutschland vorbereiteten. Auch Österreicher sollen der Gruppierung angehören.

Greenpeace warnt vor starker Asbestbelastung im Burgenland

Oberwart - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat an mehreren Orten im Südburgenland eine massive Belastung mit krebserregenden Asbestfasern festgestellt. Betroffen sind unter anderem die Klinik Oberwart, der Skatepark Rechnitz und eine Einfamilienhaussiedlung in Neumarkt im Tauchental. Analysierte Materialproben enthielten einen Asbestgehalt von teilweise über 50 Prozent, berichtete Greenpeace am Freitag. Das Land kündigte daraufhin eine "Taskforce" zur Luftqualität an.

Schultz will in der WKÖ noch heuer Millionen einsparen

Wien - Nach dem Rückzug von Harald Mahrer von der Spitze der Wirtschaftskammer (WKÖ) startet dessen Nachfolgerin Martha Schultz (beide ÖVP) angekündigte Reformen und vor allem auch Einsparungen, die noch heuer in die Millionen gehen sollen. Das veranschlagte Minus der Kammer von 4,2 Mio. Euro 2026 soll zumindest auf eine schwarze Null gedrückt werden, sagte ein WKÖ-Sprecher am Freitagnachmittag der APA. Per sofort gilt demnach auch ein Stopp für Nachbesetzungen und Neuanstellungen.

Rot-Pinke Wiener Stadtregierung absolvierte Klausur

Wien - SPÖ und NEOS haben am Freitag bei einer Klausur der Wiener Stadtregierung im Rathaus unter anderem zwei neue Stadtentwicklungsgebiete sowie die Errichtung eines Life Science Centers fixiert. Zudem wurde in einer Pressekonferenz, an der unter anderem Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und NEOS-Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling teilnahmen, ein neuer Tourismus-Jahresrekord verkündet. Auch die Medieninitiative wird fortgesetzt.

