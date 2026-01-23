Erste Runde von Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi beendet

Abu Dhabi - Die erste Runde direkter Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA über den US-Plan für ein Ende des Krieges in der Ukraine ist abgeschlossen. Die Gespräche in Abu Dhabi seien "für heute beendet", erklärte das ukrainische Präsidialamt am Freitagabend. Kurz vor Beginn hatte Moskau seine Maximalforderung bekräftigt, wonach sich die ukrainische Armee aus der gesamten Region Donbass einschließlich bisher nicht von Russland kontrollierter Gebiete zurückziehen soll.

"Arnie, "Kloppo" und der ganz normale Weißwurst-Wahnsinn

Going/Kitzbühel - Der "Terminator" und "The Normal One": Arnold Schwarzenegger und als "Neuzugang" Jürgen Klopp dominierten die 33. Ausgabe der "Weißwurstparty" Freitagabend beim "Stanglwirt" in Going im Rahmen der Hahnenkammrennen und sorgten für einen (medialen) Ausnahmezustand am legendären "Kessel". Der Hollywoodstar hatte zudem seinen Sohn Christopher im Schlepptau. Auch sonst herrschte eine hohe Promi-Dichte.

Grünwidl wird zum Wiener Erzbischof geweiht

Wien - Josef Grünwidl wird am Samstag zum neuen Wiener Erzbischof geweiht. Die Weihe und die anschließende feierliche Amtseinführung finden ab 14 Uhr im Wiener Stephansdom statt. Geleitet wird die Zeremonie bis zur Weihe von Grünwidls Vorgänger, Kardinal Christoph Schönborn. Rund 3.000 Menschen werden zu dem Festakt erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie Vertreter anderer Religionsgemeinschaften.

"Monstersturm" zieht in den USA auf

Washington - Millionen US-Amerikaner könnten am Wochenende von einem der schwersten Winterstürme der USA in den vergangenen Jahren heimgesucht werden. Die US-Hauptstadt Washington und zahlreiche US-Staaten riefen vorsorglich den Notstand aus. Die Maßnahme gelte ganz oder teilweise für New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri, wie die Gouverneure der jeweiligen US-Staaten mitteilten.

Junger IS-Anhänger nach Anschlagsplänen in Linz in U-Haft

Linz/Wien - Ein 17-jähriger mutmaßlicher IS-Anhänger mit Anschlagsplänen befindet sich in Linz in U-Haft. Wie das Innenministerium am Freitagabend bekannt gab, wurde der Jugendliche bereits Anfang Dezember festgenommen. Vorangegangen waren gemeinsame Ermittlungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und des Landesamtes Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Die Festnahme des österreichischen Staatsbürgers erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz.

Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz

Genf - In den USA wächst die Empörung über die Festnahme eines fünfjährigen Buben bei einem Einsatz der US-Einwanderungspolizei ICE in Minneapolis. Politikerinnen der oppositionellen Demokraten wie Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris und Ex-Außenministerin Hillary Clinton verurteilten das Vorgehen. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußerte sich "bestürzt über die inzwischen alltägliche Misshandlung und Herabwürdigung von Migranten und Flüchtlingen" in den Vereinigten Staaten.

Dänemark sichert Grönland Unterstützung zu

Nuuk/Brüssel - Im Konflikt mit den USA um Grönland stimmt Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die Bevölkerung der Arktisinsel auf ernste Zeiten ein und sichert ihnen die Solidarität ihrer Regierung zu. Bei einem Besuch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk sagte Frederiksen zum Sender DR, sie sei in erster Linie dort, "um der grönländischen Bevölkerung unsere starke Unterstützung aus Dänemark zu zeigen. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit."

Brand in Crans-Montana: Bar-Betreiber aus U-Haft entlassen

Genf - Mit Unverständnis und Empörung haben Angehörige der Opfer der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana auf die Freilassung des Bar-Betreibers aus der Untersuchungshaft reagiert. Opfer-Anwälte sprachen am Freitag von einem "Skandal" und einer "schockierenden Entscheidung". Zuvor hatte das zuständige Gericht im Kanton Wallis die U-Haft des 49-jährigen Barbetreibers Jacques Moretti gegen Zahlung von 200.000 Schweizer Franken (rund 215.000 Euro) aufgehoben.

