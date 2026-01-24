Russen und Ukrainer sprechen weiter über Kriegsende

Kiew (Kyjiw) - Die direkten Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien über ein Ende des russischen Feldzugs gegen die Ukraine sind nach monatelanger Pause wieder angelaufen. Nach dem Auftakt der Gespräche am Freitag in Abu Dhabi treffen am Samstag ranghohe Militärvertreter unter Vermittlung der USA aufeinander. Ziel sei dauerhafter Frieden, teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow nach der ersten Runde mit. Kurz darauf nahm Russland die Ukraine erneut schwer unter Beschuss.

Wieder massive russische Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Während der laufenden Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ist die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Samstag einmal mehr von einer Welle russischer Luftangriffe getroffen worden. Die ukrainische Luftwaffe und das Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" meldeten nach Mitternacht, die Millionenstadt stehe schwer unter Beschuss. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb später von mindestens einem Todesopfer und vier Verletzten.

Großdemo für Freilassung von Maduro in Venezuela

Caracas - In Venezuela sind Tausende Unterstützer von Nicol�s Maduro für eine Freilassung des entmachteten und in die USA entführten venezolanischen Präsidenten auf die Straße gegangen. "Wir wollen sie zurück", war am Freitag auf einem riesigen Transparent der Demonstrierenden im Zentrum von Caracas zu lesen. Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores waren Anfang Jänner bei einem US-Militäreinsatz in Venezuela festgenommen und in die USA gebracht worden.

Tote und Vermisste bei Erdrutsch in Indonesien

Jakarta - Bei einem Erdrutsch in der indonesischen Provinz West-Java sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zudem würden 82 Personen vermisst, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Samstag mit. Das Unglück habe sich in einem Dorf in der Region West-Bandung ereignet. Auslöser waren offenbar heftige Regenfälle.

"Monstersturm" zieht in den USA auf

Washington - Millionen US-Amerikaner könnten am Wochenende von einem der schwersten Winterstürme der USA in den vergangenen Jahren heimgesucht werden. Die US-Hauptstadt Washington und zahlreiche US-Staaten riefen vorsorglich den Notstand aus. Die Maßnahme gelte ganz oder teilweise für New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri, wie die Gouverneure der jeweiligen US-Staaten mitteilten.

Grünwidl wird zum Wiener Erzbischof geweiht

Wien - Josef Grünwidl wird am Samstag zum neuen Wiener Erzbischof geweiht. Die Weihe und die anschließende feierliche Amtseinführung finden ab 14 Uhr im Wiener Stephansdom statt. Geleitet wird die Zeremonie bis zur Weihe von Grünwidls Vorgänger, Kardinal Christoph Schönborn. Rund 3.000 Menschen werden zu dem Festakt erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie Vertreter anderer Religionsgemeinschaften.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red