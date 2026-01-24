Russen und Ukrainer sprechen weiter über Kriegsende

Kiew (Kyjiw) - Die direkten Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien über ein Ende des russischen Feldzugs gegen die Ukraine sind nach monatelanger Pause wieder angelaufen. Nach dem Auftakt der Gespräche am Freitag in Abu Dhabi treffen am Samstag ranghohe Militärvertreter unter Vermittlung der USA aufeinander. Ziel sei dauerhafter Frieden, teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow nach der ersten Runde mit. Kurz darauf nahm Russland die Ukraine erneut schwer unter Beschuss.

Wieder massive russische Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Während der laufenden Friedensverhandlungen sind die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie die Städte Charkiw und Tschernihiw in der Nacht auf Samstag erneut von massiven russischen Luftangriffen getroffen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von schwersten Angriffen seit Wochen. Es habe mindestens einen Toten und zahlreiche Verletzte sowie schwere Schäden an der Energieversorgung gegeben. Er bat um westliche Hilfe bei der Stärkung der Flugabwehr.

Heftige Proteste gegen US-Einwanderungspolitik in Minnesota

Minneapolis (Minnesota) - Nach der Festnahme eines fünfjährigen Buben durch ICE-Beamte haben im US-Staat Minnesota am Freitag (Ortszeit) tausende Menschen trotz Eiseskälte gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump und das brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde protestiert. Dutzende Demonstranten wurden festgenommen. Zuvor hatte bereits der Tod der unbewaffneten Autofahrerin Renee Good durch Schüsse eines ICE-Beamten für Entrüstung und Proteste gesorgt.

Tote und Vermisste bei Erdrutsch in Indonesien

Jakarta - Bei einem Erdrutsch in der indonesischen Provinz West-Java sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zudem würden 82 Personen vermisst, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Samstag mit. Das Unglück habe sich in einem Dorf in der Region West-Bandung ereignet. Auslöser waren offenbar heftige Regenfälle.

