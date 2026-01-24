Russen und Ukrainer sprechen weiter über Kriegsende

Kiew (Kyjiw) - Die direkten Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien über ein Ende des russischen Feldzugs gegen die Ukraine sind nach monatelanger Pause wieder angelaufen. Nach dem Auftakt der Gespräche am Freitag in Abu Dhabi treffen am Samstag ranghohe Militärvertreter unter Vermittlung der USA aufeinander. Ziel sei dauerhafter Frieden, teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow nach der ersten Runde mit. Kurz darauf nahm Russland die Ukraine erneut schwer unter Beschuss.

Wieder massive russische Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Während der laufenden Friedensverhandlungen sind die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie die Städte Charkiw und Tschernihiw in der Nacht auf Samstag erneut von massiven russischen Luftangriffen getroffen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von schwersten Angriffen seit Wochen. Es habe mindestens einen Toten und zahlreiche Verletzte sowie schwere Schäden an der Energieversorgung gegeben. Er bat um westliche Hilfe bei der Stärkung der Flugabwehr.

Aktivisten: 5.137 Todesopfer bei Protesten im Iran bestätigt

Teheran/Washington - Bei den Massenprotesten im Iran könnten mehr Menschen getötet worden sein als bisher bekannt. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA meldete am Samstag nach eigenen Angaben 5.137 bestätigte Todesopfer. Zusätzlich prüft HRANA 12.904 weitere Fälle. Außerdem sollen mindestens 7.402 Menschen schwer verletzt worden sein. Offiziellen Quellen zufolge gab es bei den Aufständen 3.117 Tote. Mehr als 2.400 Menschen seien dabei bei "terroristischen Aktivitäten" gestorben.

Heftige Proteste gegen US-Einwanderungspolitik in Minnesota

Minneapolis (Minnesota) - Nach der Festnahme eines fünfjährigen Buben durch ICE-Beamte haben im US-Staat Minnesota am Freitag (Ortszeit) tausende Menschen trotz Eiseskälte gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump und das brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde protestiert. Dutzende Demonstranten wurden festgenommen. Zuvor hatte bereits der Tod der unbewaffneten Autofahrerin Renee Good durch Schüsse eines ICE-Beamten für Entrüstung und Proteste gesorgt.

Tote und Vermisste bei Erdrutsch in Indonesien

Jakarta - Bei einem Erdrutsch in der indonesischen Provinz West-Java sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zudem würden 82 Personen vermisst, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Samstag mit. Das Unglück habe sich in einem Dorf in der Region West-Bandung ereignet. Auslöser waren offenbar heftige Regenfälle.

Brand in Crans-Montana: Meloni nach Freilassung empört

Rom - Mit Unverständnis und Empörung hat die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni auf die Freilassung des Betreibers der Bar "Le Constellation" im Schweizer Skiort Crans-Montana reagiert, in dem der verheerende Brand mit 40 Todesopfern ausgebrochen ist. Meloni sprach am Freitagabend von einem "Affront" gegenüber den Angehörigen der Opfer.

Lula lehnt Trumps "Friedensrat" ab: "Gegenentwurf zur UNO"

Washington/Bras�lia/Salvador - Brasiliens Präsident Luiz In�cio Lula da Silva hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, mit seinem "Friedensrat" einen Gegenentwurf zu den Vereinten Nationen etablieren zu wollen. Anstatt die UNO zu reformieren. "Was passiert? Präsident Trump schlägt vor, eine neue UNO zu schaffen, bei der er allein der Herr ist", sagte Lula am Freitag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung im nordostbrasilianischen Salvador. Die UN-Charta werde "zerrissen".

Snowboarder stürzte in Tirol 60 Meter ab

Innsbruck/Neustift im Stubaital - Ein 26-jähriger Mann aus Tschechien ist am Freitag in Neustift im Stubaital (Bez. Innsbruck-Land) bei einem Snowboard-Unfall über 60 Meter über Steilgelände abgestürzt. Der Unfall im Skigebiet Stubaier Gletscher verlief offenbar glimpflich: Der Mann konnte nach seinem Absturz selbst einen Notruf absetzen. Er wurde vom Polizeihubschrauber per Tau geborgen und zu einem Arzt gebracht, teilte die Tiroler Polizei mit.

