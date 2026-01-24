USA bereiten sich auf härtesten Wintersturm seit Jahren vor

Washington - Der erwartete Wintersturm in den USA führt auch im Flugbetrieb der Lufthansa Group, zu der auch die AUA gehört, zu erheblichen Einschränkungen. "Mehrere Flughäfen im US-Bundesstaat Texas, an der Ostküste der Vereinigten Staaten sowie in Kanada bereiten sich weiterhin auf einen schweren Wintersturm vor", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Für Sonntag seien vor allem Flüge an die Ostküste gestrichen. Zudem sei mit Verspätungen und weiteren Annullierungen zu rechnen.

Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi vorerst beendet

Kiew (Kyjiw) - Der zweite Verhandlungstag bei den trilateralen Gesprächen zwischen Kiew, Moskau und Washington über eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine ist am Samstag beendet worden. Die Delegationen seien in ihre Hotels zurückgekehrt, eine Fortsetzung sei nicht mehr geplant, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Verhandlungskreise. Konkrete Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt.

Grünwidl ist neuer Wiener Erzbischof

Wien - Josef Grünwidl hat am Samstag das Amt des 33. Erzbischofs von Wien übernommen. Die Weihe und die anschließende Amtseinführung haben im Wiener Stephansdom stattgefunden. Geleitet wurde die Zeremonie bis zur Weihe von Grünwidls Vorgänger, Kardinal Christoph Schönborn. Rund 3.000 Menschen hatten sich dazu im Dom eingefunden, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie Vertreter anderer Religionsgemeinschaften.

Erneut Toter durch Schüsse von US-Beamten in Minnesota

Minneapolis (Minnesota) - Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis erneut einen Menschen erschossen. Das Heimatschutzministerium sprach am Samstag von "defensiven Schüssen" auf einen Mann, der mit einer Faustfeuerwaffe und zwei Magazinen bewaffnet gewesen sei. Der Gouverneur des Staates Minnesota, Tim Walz, forderte US-Präsident Donald Trump zum sofortigen Abzug der "gewalttätigen und nicht ausgebildeten" ICE-Beamten auf. Tausende Menschen demonstrierten trotz Eiseskälte gegen ICE.

Oberösterreicher brach zehnmal in seine ehemalige Schule ein

Ried im Innkreis - Im Bezirk Ried im Innkreis konnte die Kriminalpolizei zahlreiche Einbrüche und Sachbeschädigungen aufklären. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk soll zehnmal in seine ehemalige Schule eingebrochen und dabei diverse Werkzeuge, einen Rasenmähertraktor sowie Bargeld gestohlen und Inventar beschädigt haben. Ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen als Komplizen fungiert haben. Der 18-Jährige hatte sich während seiner Schulzeit widerrechtlich einen Schlüssel für das Gebäude besorgt.

Israels Armee: "Mehrere Terroristen" im Gazastreifen getötet

Jerusalem/Gaza - Israels Militär hat am Samstag mehrere Palästinenser im Gazastreifen getötet. Laut Armee wurden im nördlichen Teil "Terroristen" identifiziert, die hinter der sogenannten gelben Linie eine Sprengladung anbrachten. Sie hätten eine "unmittelbare Bedrohung" dargestellt und seien von der Luftwaffe "eliminiert" worden. Unterdessen trafen US-Gesandte in Israel ein, um mit Premier Benjamin Netanyahu das mit dem Bau von Badeorten verbundene Projekt "Neues Gaza" zu besprechen.

Auto fährt in Terminal in Detroit und rammt Ticketschalter

Detroit - Schreckmoment an einem US-Flughafen: Ein Auto durchbrach den Eingang, fuhr durch das Terminal und kam erst an einem Ticketschalter zum Stehen, wie der Detroit Metropolitan Airport auf X mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend. Sechs Menschen seien vor Ort behandelt worden. Details zu ihrem Zustand sowie dazu, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, waren zunächst nicht bekannt. Eine Person sei festgenommen worden.

Millionenspende für ISTA in Klosterneunburg

Klosterneuburg - Das ISTA Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg hat eine großzügige Spende in der Höhe von fünf Millionen Euro vom kanadischen Unternehmer und Uber-Mitbegründer Garrett Camp erhalten. Die Mittel sollen dazu beitragen, die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) weiter auszubauen, wobei der Fokus auf der Entwicklung einer menschenzentrierten und vertrauenswürdigen Technologie liegt, teilte das ISTA am Samstag mit.

