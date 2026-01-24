Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi vorerst beendet

Kiew (Kyjiw) - Der zweite Verhandlungstag bei den trilateralen Gesprächen zwischen Kiew, Moskau und Washington über eine Beendigung des russischen Kriegs in der Ukraine ist am Samstag beendet worden. Die Delegationen seien in ihre Hotels zurückgekehrt, eine Fortsetzung sei nicht mehr geplant, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Verhandlungskreise. Konkrete Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt.

Erneut Toter durch Schüsse von US-Beamten in Minnesota

Minneapolis (Minnesota) - Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis erneut einen Menschen erschossen. Das Heimatschutzministerium sprach am Samstag von "defensiven Schüssen" auf einen Mann, der mit einer Faustfeuerwaffe und zwei Magazinen bewaffnet gewesen sei. Der Gouverneur des Staates Minnesota, Tim Walz, forderte US-Präsident Donald Trump zum sofortigen Abzug der "gewalttätigen und nicht ausgebildeten" ICE-Beamten auf. Tausende Menschen demonstrierten trotz Eiseskälte gegen ICE.

Grünwidl ist neuer Wiener Erzbischof

Wien - Josef Grünwidl hat am Samstag das Amt des 33. Erzbischofs von Wien übernommen. Die Weihe und die anschließende Amtseinführung haben im Wiener Stephansdom stattgefunden. Geleitet wurde die Zeremonie bis zur Weihe von Grünwidls Vorgänger, Kardinal Christoph Schönborn. Rund 3.000 Menschen hatten sich dazu im Dom eingefunden, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie Vertreter anderer Religionsgemeinschaften.

USA bereiten sich auf härtesten Wintersturm seit Jahren vor

Washington - Der erwartete Wintersturm in den USA führt auch im Flugbetrieb der Lufthansa Group, zu der auch die AUA gehört, zu erheblichen Einschränkungen. "Mehrere Flughäfen im US-Bundesstaat Texas, an der Ostküste der Vereinigten Staaten sowie in Kanada bereiten sich weiterhin auf einen schweren Wintersturm vor", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Für Sonntag seien vor allem Flüge an die Ostküste gestrichen. Zudem sei mit Verspätungen und weiteren Annullierungen zu rechnen.

St. Pölten wählt Gemeinderat

St. Pölten - In St. Pölten steht am Sonntag die Neuwahl des Gemeinderates an, zu der 44.063 Personen mit Hauptwohnsitz in der niederösterreichischen Landeshauptstadt aufgerufen sind. Nach der Rekordzahl von 12.598 Wahlkarten noch in Zeiten der Corona-Pandemie vor fünf Jahren wurden diesmal 6.540 ausgegeben. Das bedeutet, dass 14,84 Prozent (2021: 27,02 Prozent) der Stimmberechtigten entsprechende Anträge gestellt haben.

Salzburger Skifahrer nach Kollision in Zell am See gestorben

Zell am See - Nach einem Zusammenstoß mit einem jugendlichen Skifahrer ist am Samstagnachmittag ein 49-jähriger Einheimischer im Skigebiet Schmittenhöhe in Zell am See gestorben. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte, erlag der Pinzgauer trotz notärztlicher Erstversorgung noch am Unfallort seinen Verletzungen. Laut Zeugen wurde der Zweitbeteiligte an der rechten Oberschenkel-Innenseite verletzt. Er flüchtete, nachdem eine blonde Frau ihn von der Unfallstelle entfernte.

Innsbruckerin Warenski gewinnt deutschen Film-Nachwuchspreis

Saarbrücken - Die Innsbruckerin Emilia Warenski ist beim Filmfestival Max Ophüls Preis als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet worden. Die Jury überzeugte ihre Darstellung im Film "Bleistiftstriche" von Alice Prosser. Den Hauptpreis als bester Spielfilm erhielt "Gropius Supernova" des Erfurter Regisseurs und Drehbuchautors Ben Voit über eine Plattenbausiedlung am Stadtrand von Berlin. Der Max Ophüls Preis ist das wichtigste Filmfestival für junge Talente im deutschen Sprachraum.

Israels Armee: "Mehrere Terroristen" im Gazastreifen getötet

Jerusalem/Gaza - Israels Militär hat am Samstag mehrere Palästinenser im Gazastreifen getötet. Laut Armee wurden im nördlichen Teil "Terroristen" identifiziert, die hinter der sogenannten gelben Linie eine Sprengladung anbrachten. Sie hätten eine "unmittelbare Bedrohung" dargestellt und seien von der Luftwaffe "eliminiert" worden. Unterdessen trafen US-Gesandte in Israel ein, um mit Premier Benjamin Netanyahu das mit dem Bau von Badeorten verbundene Projekt "Neues Gaza" zu besprechen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red